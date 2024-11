Comisión “garrote” se constituye en IPS para persistir en su ataque a ABC

La Comisión Bicameral de Investigación (CBI), conocida como “garrote”, persiste en su ataque al grupo ABC Color. Este jueves, sus miembros, de mayoría cartista, se constituyeron en el edificio central del Instituto de Previsión Social (IPS) con el fin de verificar las obras en el marco del contrato de fideicomiso suscrito entre el ente previsional con el Banco Atlas.

El senador Gustavo Leite (ANR-HC) dijo que la visita es solamente para verificar las obras que debieron concluir en el 2020 y no así para sacar conclusiones sobre supuestas irregularidades, que el cartismo intenta responsabilizar al Banco Atlas.

“Queda en manos del Ministerio Público determinar por qué esta obra no está terminada en el 2020, hubo o no dolo. No nos corresponde a nosotros, pero como CBI nos enteramos, no podemos cerrar el ojo y tenemos que venir a entender”, dijo, haciendo referencia a la fiscal Soledad Machuca quien estaba presente.

Insisten en presionar a Fiscalía

Leite insistió en presionar a la Fiscalía, al apuntarle la responsabilidad sobre el juzgamiento de si hubo irregularidades en la ejecución del fideicomiso.

“Los asesores jurídicos del IPS sostienen que los pagos para algunas o muchas de esas obras que no estaban contempladas en el fideicomiso han sido autorizados por la dirección que no era la que debía autorizar. El banco que ejecutó el fideicomiso dice que el espíritu del contrato sí les permitía. No nos cabe a nosotros juzgar si eso está bien o mal dentro de la ley, para eso está el Ministerio Público”, mencionó.

El presidente de la “comisión garrote”, Dionisio Amarilla, al igual que su vocero, el senador Gustavo Leite (ANR, HC), ya habían presionado a mediados de octubre pasado a la fiscal titular de la causa, María Verónica Valdez Rivas, y la adjunta, Soledad Machuca, para imputar a directivos del Banco Atlas, pertenecientes al grupo ABC.

Muestra de apoyo a directivos del IPS

El legislador cartista también resaltó que la constitución en el edificio central del IPS es una muestra de apoyo a los actuales directivos de la previsional por su “valentía” para denunciar el caso.

Explicó que las obras debían concluirse en el 2020, en el marco del fideicomiso contratado en el 2017; sin embargo, las obras fueron entregadas por la administración anterior en un 4% de avance.

Refirió que, actualmente, las obras están en un 14% de ejecución y recién serán terminadas 6 años después del plazo establecido, en el 2026.

En ese sentido, afirmó que la actual administración del IPS debe apurar las obras para poder concluirlas, mientras en paralelo continúa la investigación.