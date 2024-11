Soroka pide investigar a los verdaderos ladrones del Estado

- Usted pidió que termine la farsa de la “comisión garrote”. No le hicieron caso.

- Se fue al plenario, se votó, se perdió. Yo voté por el rechazo de la ampliación por 60 días más. Cuando se constituyó la comisión no se especificó qué se iba a investigar. Y no se concluyó en nada. Hasta hoy lo que se tiene son muchos informes, muchos papeles pero nada concluido.

- ¿Qué pretenden si no hicieron más que difamar?

- No sé. Yo decidí integrar la comisión en busca de la verdad. Trato de ponerme siempre del lado correcto de la historia. De repente mis posiciones son contrarias al pensamiento oficial pero no me pongo del lado de nadie, solamente del lado de la razón...

- Realmente sorprendió su presencia en esa comisión, una agrupación que a todas luces busca hacer escarnio de un sector de la sociedad que todavía no está bajo el control del oficialismo...

- Con mi presencia pudimos conseguir por lo menos que las actuaciones de la comisión bicameral sean públicas. Si yo no insistía con vehemencia eso no iba a ser público. Hoy se transmiten las sesiones. Yo insisto en que se debe investigar la trazabilidad de todos los casos, no solo de algunos...

- Es una comisión de vendetta contra los que no están con el Gobierno dice claramente Yolanda Paredes...

- Con mi presencia yo traté de dar claridad a esta comisión. Si no es posible hacerlo voy a renunciar. Ya dije. Pero renunciar implica dejar el arco libre a los que quieren hacer daño a la sociedad usando instituciones legales. Hasta ahora me dan acceso a todos los documentos...

- Su sola presencia les debe incomodar.

- Estoy seguro que les estoy sacando urticaria. El jueves se pidió la constitución de la comisión en el IPS (Central) para ver una de las obras que eran financiadas por el famoso fideicomiso (del banco Atlas). Decían que era fantasma pero todos vieron que había una obra que está en pleno avance, en construcción por la misma empresa que había iniciado la obra.

- Decían que la obra fantasma eran de tiempos del Gobierno de Mario Abdo...

- Si la obra era fantasma tenía que darse por terminado el contrato viejo, ejercer la póliza de seguro para luego poder decir, bueno, “acá hay una obra fantasma”. En esa visita a IPS yo le pregunté a la ingeniera, o no sé qué era, abogada del IPS, que me diga dónde están esas “obras fantasma” de la que tanto hablan. Y lo que ella decía era de “una diferencia de precio” o de un exceso de precio de algunas obras. Habló por ejemplo de una diferencia de 24 millones de guaraníes. Aunque haya una diferencia, por más pequeña que sea, ¿de qué obra fantasma me hablan? Puede ser problema de costos tal vez. No me pudieron demostrar dónde estaba la obra fantasma.

- Atacan el fideicomiso...

- El fideicomiso es un procedimiento legal donde el IPS le dice al ente financiero, bueno, “me pagas esto por estas obras que están en el contrato”. La institución financiera no tiene culpa alguna porque no es fiscal de obras, solamente administra ese fideicomiso.

- ¿Cuál es su conclusión? ¿Buscan encontrarle el pelo a la leche para perseguir a los enemigos del régimen?

- Y si nosotros no apuntamos fuerte realmente a analizar todas las denuncias, no tiene sentido. La pregunta que les hago a los de la comisión es ¿porqué no vamos al grano y se investiga el caso Lalo Gomes? Imagínese, un diputado acusado de lavado de dinero, muerto en su casa por la policía Es una gran oportunidad para la comisión. Todo el país quiere saber qué pasó en el caso de Gomes. ¿Porqué es tan confusa su muerte?

- ¿Tiene idea de cuánto dinero en juego debe haber ahí?

- Es mucha plata. Todo lo que uno pueda imaginar queda corto. Hay mucho, muchísimo dinero en juego ahí.

- Usted pidió a la comisión que investigue. ¿Qué le respondieron?

- Hasta el momento no se ha avanzado absolutamente en nada.

- Pero también hubo y hay otros senadores y diputados sospechados de estar salpicados con dinero del narcotráfico. Está el caso Erico (Galeano)...

- Son casos que están ahí (encajonados) en el Poder Judicial. El más reciente es el del diputado Gomes. ¿Qué pasó con él? ¿Fue una quema de archivo? Si es así, entonces quiere decir que hay mucha gente poderosa atrás. ¿Quiénes son? ¿Porqué lo mataron? ¿Cómo pudo mover tanta plata? ¿Simularon un enfrentamiento? Hay muchos casos que desangran al país. Yo vengo del sector productivo del sur. Hay verdaderas estafas que han arruinado a productores.

- ¿Cómo cuáles?

- Imagínese. Las gobernaciones siguen usando la figura de transferencias a través de ONGs. Sí. Usan la figura para ocultar los fondos que manejan, para hacer pagos sin llamado a licitación.

- En el caso de la empresa del narco fallecido “Cabeza Branca” se quiso salpicar también al banco Atlas...

- Sí, y descubrimos que ni mencionaba al primer banco que le dio el primer crédito a la empresa de ese señor, Sudameris, un año antes. Pueden haber otros bancos. ¿Porqué tratan de evitar la trazabilidad? Investiguemos a todos si vamos a ser serios.

- ¿Leite, Amarilla, Jatar Fernández quieren involucrar a Marito en el tema IPS?

- Yo les desafié y les dije en el plenario que muestren. Nos fuimos (al IPS) a encontrar una obra que descubrimos que no es fantasma. Está en proceso de ejecución. Y si yo no estaba ahí entre ellos, prácticamente podían consumar una situación que no es real.

- Lo llamativo es la forma cómo aprietan a los fiscales para que imputen sin tener nada serio para acusar...

- Están ahí dando vueltas con eso. Pero yo voy a presentar nombres de involucrados en una tremenda estafa contra productores, a ver si se animan a investigar cosas serias.

- ¿Qué caso es?

- No quiero adelantar pero estamos hablando de una mega estafa a productores ganaderos por unos 80 mil millones de guaraníes. Están involucrados fiscales, inclusive gente de la Corte. Espero que la comisión se anime a investigar.

- ¿Y políticos?

- Todavía no me suena ningún nombre, pero debe haber. Investiguemos a los verdaderos ladrones del Estado. Hay enormes montos. Es una vergüenza cómo roban a la gente que produce. Si no se investiga esto, ahí voy a renunciar, cuando veamos la verdadera cara de la comisión. ¿Quieren un buen caso? Yo voy a llevarles un buen caso. La ciudadanía podrá entender porqué algunos ministros y fiscales se pasean en autos lujosos, pagan costosos viajes y cuentan con hermosas quintas, granjas y estancias. Si nosotros no avanzamos sobre estos casos específicos, que son de lavado de activos realmente, todo el murmullo que se escucha de la comisión va a ser comprobadamente cierto.

- ¿Cuál es la finalidad de acusar a Mario Abdo después de más de un año y medio de haber dejado el poder?

- Acá el enemigo del Paraguay no viene a ser Mario Abdo ni Colym Soroka ni nadie más. El enemigo acá es la falta de transparencia. En IPS es la falta de medicamentos, de inversión en los hospitales del interior, falta de equipamientos, la desigualdad de clases, la pobreza. El enemigo del Gobierno no es la gente de su propio partido como hacen creer. Si tienen buenas intenciones ¿por qué no investigan la falta de medicamentos para los enfermos de cáncer, por ejemplo? Estamos hablando de un IPS acogotado, con pacientes tirados en los pasillos con la esperanza de ser atendidos...

- Es inexplicable con toda la plata fresca que le ingresa mensualmente de los asegurados...

- Parece que cae en un barril sin fondo. Es la percepción de la salud en general. Nosotros apuntamos a la transformación en la salud nacional. Yo he apoyado en todas las decisiones importantes a este Gobierno. No me van a encontrar nada que haya votado con amargura, por pichadura o rencor. Todo lo contrario. Trato de empujar el carro hacia el lado correcto. El campo está sufriendo. No vemos claridad en todo lo que se aproxima con relación a la generación real de empleos...

- ¿Cómo convive un disidente colorado con la mayoría absoluta que tiene el oficialismo?

- No es fácil para la gente que opina diferente convivir con ellos. Hemos dado todo para que Santiago Peña llegue a la Presidencia. El 80% de nuestro equipo fue expulsado, marginado. Es difícil moverse cuando el garrote es fuerte.

- ¿Los usaron como forro?

- Hoy ya no sé con qué cara mirar a algunos amigos que se mataron, que trabajaron, se deslomaron para ver triunfar al partido Colorado en las elecciones. Hablo de excelentes profesionales, grandes activistas que quedaron excluidos sustituidos por gente mediocre.

- No debe ser muy cómoda la situación entonces. Y ¿cómo están las perspectivas para los próximos eventos electorales?

- El partido Colorado es enorme y nadie va a poder jamás cortar que haya disidentes. Algunos se reacomodan, son los menos. El asesor de nuestro movimiento (abdista) hoy es el asesor del oficialismo...

- (José) Alderete.

- Sí.

- ¿Qué pasó con Concordia Colorada de Alderete, que iba a unir supuestamente a todos los movimientos?

- Concordia es un invento de Alderete. Le convenció al abdismo (en las últimas elecciones) de no competir las internas municipales con el movimiento Añetete. Los que no estuvimos de acuerdo nos quedamos sin movimiento. Nos ingeniamos y formamos en el sur Actitud Republicana. Competimos contra Concordia Colorada y ganamos Intendencias en varias ciudades y pueblos de Itapúa.

- ¿Qué quiere decir con ese ejemplo?

- Se usa Concordia para no competir. La gente en el partido quiere competencia, quiere candidatarse. Rechaza el proteccionismo. Quiere cancha libre y que gane el mejor. En cambio, Concordia (de José Alberto Alderete) es imposición.

- ¿Un disfraz para mantener el control?

- Sí, sí, claro. Es un disfraz. A la gente le gusta que se tenga identidad, saber de primera mano cuáles son los proyectos que tiene para su municipio, a qué apunta el candidato. Esa falta de identidad ha golpeado muchísimo en su momento. La creación de Concordia la gente perdió identidad.

- ¿A qué se debe su advertencia?

- Se está repitiendo la misma figura, la misma fórmula. Yo no estoy de acuerdo con ese sistema.

