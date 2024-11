Asimetrías para la jubilación de una madre entre sectores público y privado

La asimetría entre la jubilación en el sector privado, sector público y el legislativo es abismal principalmente por los años de aporte y los necesarios para acogerse a la jubilación.

Por ejemplo, en el sector privado, es decir dentro del sistema jubilatorio del Instituto de Previsión Social, una persona debe aportar durante 25 años y contar con 60 años para acceder al 100 por ciento de su jubilación. En tanto que, en la Caja Fiscal que aglutina a todos los trabajadores del sector público (Administración Pública, docentes universitarios, magistrados judiciales, magisterio nacional, Fuerzas Armadas y Policía Nacional) solo se computan los años de aporte y no así la edad para acceder al mismo beneficio.

Mientras que en el sector legislativo se jubilan al contar con 55 años y haber tenido dos periodos de aportes, es decir diez años. Ahora bien, la desigualdad se acentúa cuando se trata de la mujer, teniendo en cuenta que en el sector público se le otorga un año más de servicio por cada hijo nacido durante el ejercicio de sus funciones. En tanto que, en el sector IPS, al no aportar durante el periodo de licencia por maternidad, las mujeres deberán trabajar cuatro meses más por cada hijo que tengan para acceder a la jubilación.

Al respecto, Paola Giménez, responsable del Equipo Mujer de la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP- Auténtica), explicó que a las mujeres se les computa a partir de los 25 años de servicio un año más por cada hijo nacido durante el ejercicio de la docencia, y que no exceda de tres hijos. Agregó que han obtenido muchos logros a través de la organización y lucha constante, entre ellos el permiso por maternidad.

En cuanto a si deben unificarse o no los beneficios dijo que es un tema por debatir, sin embargo, aclaró que desde la OTEP Auténtica consideran que todo lo que concerniente a derechos y obligaciones deben regirse en lo que establece la Constitución Nacional.

IPS tiene un tope máximo para pago por maternidad

Pedro Halley, exgerente de Prestaciones Económicas de IPS y actual miembro de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay, lamentó la tremenda asimetría que existe entre una madre aportante en el sector público y una madre aportante en el sector privado. Dijo que se debe buscar la forma de igualar a las mujeres ante la ley con los beneficios y la jubilación.

“En la licencia por maternidad en el sector privado no se aporta. Si tuviste tres hijos y usaste toda tu licencia entonces tenés un año donde no aportaste al IPS, consecuentemente al cumplir 60 años no podés jubilarte, tenés que trabajar un año más hasta los 61 para poder jubilarte. Sin embargo, en el sector público se premia la maternidad porque se tiene más antigüedad por cada hijo”, dijo Halley.

El jubilado se preguntó por qué se reconoce a cada hijo en el sector público y no en el sector privado, lo que consideró una desigualdad. Lamentó también el retraso en el pago del subsidio a las madres en el IPS y el tope G. 14 millones sin las comisiones que tenían las mujeres antes del parto.

“En maternidad lo que hace el sector privado es la demora por el pago. Si bien te sale el subsidio el 100% pero dejan de cobrar las comisiones y horas extras antes del mes del parto. Además hay un monto máximo que es de G. 14 millones. Si vos ganás G. 18 millones o G. 20 millones no vas a cobrar todo tu salario”, puntualizó.

Agregó que hay una asimetría entre el esfuerzo contributivo y lo que recibe la mamá del IPS, teniendo en cuenta que pese a aportar el 100 por ciento, no recibirá todo ese dinero. Lamentó también la pobre asistencia social. Cuando en otros países las madres tienen atención pediátrica en sus casas, aquí deben ir a peregrinar para buscar un turno durante meses.

Se deben unificar las leyes

La diputada Johanna Ortega (PPS), quien se encuentra en estado de gestación, indicó que se debe trabajar para unificar las leyes para que todas las mujeres embarazadas tengan los mismos beneficios y derechos cuando se acojan a la jubilación.

Manifestó que en la Cámara Baja están trabajando para brindar más beneficios a las embarazadas. Recientemente se presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo fusionar la Ley N° 5344/2014 “Que establece la licencia por reposo de maternidad en cargos electivos” con la Ley N° 5508/2015, a fin de evitar la dispersión legislativa, ya que ambas normativas apuntan a proteger los derechos de las madres trabajadoras, tanto en el sector público como privado.

Asimismo se aprobó también una ley que evita los descuentos a las mujeres que falten a sus lugares de trabajo por consulta prenatal o posparto. Sin embargo, la parlamentaria reconoció que existe mucha asimetría a la hora de la jubilación de las mujeres.

“Hay demasiadas diferencias entre el sector público, privado y legislativo. Principalmente en el sector público se tienen muchos beneficios que las mujeres en el sector privado no gozan. Además tenés a los sindicatos que negocian cada uno por su parte”, sentenció la parlamentaria opositora.