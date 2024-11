A las corridas, Diputados aprueba con modificaciones el RUN, aunque siguen las críticas sobre “espíritu recaudador”

La Cámara de Diputados aprobó de manera acelerada y sin tener en cuenta las serias críticas de opositores, el proyecto de creación del RUN, donde algunos liberales se quedaron a dar quórum, con la excusa modificar solo uno de los artículos más cuestionados, que es la posibilidad de inscribir títulos sin certificado de dominio.

Se aprobaron numerosas modificaciones, la mayoría de forma así como algunas objeciones de escribanos y geógrafos, por lo cual el proyecto volverá al Senado para su consideración.

Lea más: RUN: ¿Será un paso hacia la modernización o un salto al vacío?

De vuelta, una hora antes del tratamiento, recién se puso a disposición de los legisladores el dictamen con modificaciones de la Comisión de Presupuesto. El proyecto de 217 artículos fue tratado en capítulos, y solo se tuvo en cuenta una de las sugerencias de reformas de los opositores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El diputado Rodrigo Blanco (PLRA, PL) pidió modificar el articulo 126 que planteaba la inscripción de títulos sin certificado de condiciones de dominio, lo cual de prosperar, dijo que “es gravísimo en un país que históricamente desde la guerra de la Triple Alianza arrastra enormes problemas con los títulos y con los titulares de dominio por el uso y abuso de las tierras públicas”.

El mismo acotó que “si se permite la inscripción de títulos sin certificado de condición de dominio eso puede ser el carnaval” y para solucionar el aluvión de problemas que generaría sobre la titularidad de tierras, obligaría al ciudadano a tener que pelear el caso ante la Corte Suprema de Justicia.

Durante el estudio en particular, la diputada cartista Jazmín Narváez pidió a sus correligionarios acompañar y fue la única moción de opositores que se aceptó al proyecto modificado mayor mente en la Comisión de Presupuesto. Esto fue apenas un “caramelito” de los cartista para liberales a los que necesitaban para dar quorum.

Oposición intentó dejar sin quorum para no ser “cómplices”

A fin de evidencia la postura contradictoria de diputados que cuestionaron el proyecto, pero finalmente dieron quorum para su sanción, la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) y otros opositores como Raúl Benítez (Independiente) se retiraron buscando no dar quorum, ya que ni siquiera los cartistas, que en los números tienen mayoría propia, estaban completos para atropellar con un proyecto que era pedido del propio presidente Santiago Peña.

“No están (los cartista), no les interesa y si a ustedes (oficialistas) no les interesa, por qué tendría que preocuparme un proyecto del presidente que me parece nefasto” , ya que “va a tener un sobrecosto importante en todos sus trámites que se van a burocratizar un poco más en vez de simplificarse”, dijo Ortega invitando a los opositores a dejar sin quorum.

La misma también repudió que -de vuelta- hasta una hora antes del estudio del proyecto, no tenían las modificaciones a ser estudiadas. “¿Cómo es posible que una ley que es técnicamente tan importante para la bancada oficialista?, porque su presidente de la República, en su informe frente al Congreso habló de esto como un proyecto super mega prioritario, y hasta ahora no tengo claridad de qué dictamen vamos a estudiar porque llegaron hace una hora (pasado el mediodía y en plena sesión)”, reclamó Ortega.

Pese al poco tiempo que le dieron para analizar los cambios, destacó que sí hizo el trabajo previo de analizar los puntos centrales que habrían que reformase, y solo uno de ellos se tocó.

“Tengo acá las modificaciones y no sé qué modificaciones de los escribano ustedes dicen que incluyeron. El art. 178 que era el menos grave ceder. Después tengo modificaciones propuestas por los escribanos: Artículo 1. 5, 8, 9, 10, 12, 27, 29, 36, 41, 43, 48, 51, 62, 65, 77, 112, 113, 116, 117, 122, 126, 133, 142, 186, 197 y 200 y solo modificaron el 178″, dijo Ortega, alegando que es una falacia que tomaron en cuenta los reclamos de los afectados.