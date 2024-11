La Itaipú destinará US$ 700.000 para promocionar la Navidad en Paraguay

Pese a enormes necesidades de sectores como salud, seguridad o educación a nivel país, la Itaipú Binacional, una de las instituciones que no quieren transparentar el uso de sus recursos, a cargo de Justo Zacarías, no tiene mejor idea que cerrar un millonario acuerdo de US$ 700.000 con el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (Ceamso) para ¡fomentar la Navidad!.

De acuerdo con los registros, el año pasado se habrían utilizado, solo en el programa “Villa Navideña” en Hernandarias, unos US$ 170.000 para los servicios de su organización, montaje y ejecución. Mientras que la inversión total que se realizó alcanzó US$ 680.000. Este año el epicentro será Ciudad del Este.

A diferencia del 2023, cuando la contratación estuvo a cargo de la Asesoría de Turismo, al mando de Diana Centurión de Galaverna, esposa del senador cartista Juan Carlos “Nano” Galaverna, en el 2024 pasa a cargo de la Asesoría de Comunicación Social, cuyo principal responsable es José Luis Rodríguez Tornaco.

El objetivo general será “fomentar y consolidar las costumbres y tradiciones navideñas de la población paraguaya. Organizar y promocionar actividades culturales que resalten tradiciones navideñas locales”, dice el convenio entre Itaipú y Ceamso.

Resalta que la “Itaipú realizará un único desembolso” a ser ejecutado. Ceamso se encargará de organizar eventos culturales, campañas de difusión en redes sociales y medios locales, y actividades comunitarias que destaquen el espíritu navideño.

“Esto surge ante la necesidad de preservar y consolidar las costumbres y tradiciones navideñas en el país, a través del desarrollo y promoción de los atractivos turísticos navideños, con miras a contribuir en el fortalecimiento de nuestra identidad a la par de fomentar la economía y fomentar el turismo”, resalta el acuerdo.

Itaipú esconde los datos

En el portal oficial de la Itaipú no aparece ningún llamado que guarde relación con el millonario acuerdo que será pagado con dinero público. Por el momento solo se tiene el documento filtrado donde detalla el objetivo y los alcances del cuestionable acuerdo además del monto que se deberá pagar y que todavía está en estudio. Tampoco utilizan el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), donde es posible establecer un mayor control sobre el proceso.

El análisis que hicieron en la Itaipú Binacional

El documento filtrado menciona que el análisis jurídico se limita únicamente a verificar el cumplimiento de las condiciones formales para la celebración del convenio pretendido, verificando si la documentación se encuentra completa.

“En cuanto al marco normativo tenemos que el artículo 52 de las NGL (Normas Generales de Licitación), en concordancia con el ítem 3.4 de la instrucción de procedimiento, establece que la Itaipú podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas, para el desarrollo de programas, proyectos y acciones de interés común en los temas relacionados con la energía, educación, entre otros”, dice el parecer jurídico en el punto dos.

Defiende millonaria inversión

El asesor de Comunicación Social de la Itaipú, José Luis Rodríguez Tornaco, defendió el millonario presupuesto que prevén destinar para fomentar la Navidad. Alegó que el año pasado fue un éxito y que ayudó bastante a la economía principalmente en la zona este del país.

“Esto no es solo un día, es un conjunto de actividades que el año pasado por ejemplo movió la economía. La idea es que se alquilen los hoteles, moteles, que se carguen combustibles en las estaciones de servicios y que haya un movimiento en materia comercial. Esto se encuentra en análisis en estos momentos, hasta ahora no se pagó nada”, aclaró el asesor.

En lo que tiene que ver con los tiempos, señaló que la idea de este programa es que la serie de actividades sea inaugurada de manera oficial el 14 de diciembre.

“Por el momento no hay fecha, pero la idea es llegar para el 14 de diciembre. A diferencia del año pasado que el lugar de referencia fue Hernandarias, este año va a ser Ciudad del Este, pero también se va a extender a otras zonas como San Alberto por ejemplo”, añadió.

Lamentó que no se tiene el apoyo del intendente de CDE, Miguel Prieto, porque según informó el asesor de Itaipú, no participó en ninguna de las actividades que guardan relación con esta serie de eventos.

“Esto va a ser una inversión para empresas locales, grupos musicales locales, queremos que esa inversión quede en el país”, sintetizó Rodríguez Tornaco.