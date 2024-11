Aldo Cantero es un engendro jurídico que negocia con resoluciones, dicen abdistas

Los diputados Roberto González y Daniel Centurión, durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja, cuestionaron duramente al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuya titular es la ex ministra Alicia Pucheta por no abrir una investigación de oficio contra el fiscal Aldo Cantero, por el escándalo de la filtración de chat con el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar en donde se dejaba en evidencia la supuesta articulación para iniciar una causa contra Mario Abdo Benítez y varios miembros de su gabinete.

Roberto González leyó durante la sesión la respuesta que Alicia Pucheta hizo sobre el pedido de informe que había hecho la Cámara de Diputados a los antecedentes de Aldo Cantero. En la misma, indicó que la investigación sigue “pendiente” porque no se presentó ninguna nota formal para investigar al cuestionado agente fiscal.

“Allá por los primeros días de octubre solicitamos un informe al JEM y hacía relación a una moción realizada por el doctor Manuel Ramírez Candia, durante la sesión ordinaria 19 de marzo del 2024, donde pedía una investigación de oficio contra el fiscal Aldo Cantero, pero resultase que no se hizo nada, que se ninguneó el pedido de uno de sus miembros”, dijo el diputado abdista.

Lamentó que la institución extra poder que debía velar porque jueces y fiscales realicen correctamente su labor esté apañando a corruptos y mercenarios. Roberto González agregó que el órgano no tramita nada si no recibe órdenes, aunque no lo nombró, apuntaría a Horacio Cartes.

Lo usan como trapo de cocina, dice diputado

“El JEM informó que no se ha iniciado una investigación de oficio, que si estaban en obligación de hacerlo. Este órgano no tramita nada que pueda ir por contra los intereses del orden imperante. El informe preparado es una prueba fiel del destartalamiento institucional del órgano que debe velar por la justicia. Que debe castigar a los jueces y fiscales cuando se apartan del derecho. Sin embargo, el Jurado dice que quedó pendiente de tratamiento porque no tiene pedido escrito”, dijo Roberto González.

Roberto González dijo que el JEM transpira sometimiento y que el oficialismo de turno está usando como “trapo de cocina” a la institución.

“La respuesta del JEM transpira falta de independencia. Solo toca transmitir lealtad a la orden imperante. Es una institución que está siendo utilizada como trapo de cocina por el oficialismo. Una institución donde se sacrifican los valores constitucionales el cual es igualdad ante la ley”, sentenció González.

Aldo Cantero es un engendro y mercenario

Por su lado, el diputado Daniel Centurión pidió al fiscal General del Estado Emiliano Rolón a separar la cizaña del trigo y comenzar a depurar el Ministerio Público de los fiscales corruptos.

“Emiliano Rolón, es el momento a que se separe ya la cizaña del trigo. Es un mal ejemplo, pero si quiero simbolizar todo lo mal que está el Ministerio Público en la persona de Aldo Cantero. Ya se hablaba de este fiscal cuando se filtraban los audios y se decía que cantaba cincuenta, que pedía dinero para traficar una resolución. Luego vino los chat filtrados, donde se habla de nuevo de números y por último, la denuncia de una familia en donde una chiquita de 12 años fue violada por su padrastro y este mismo fiscal, en cuatro horas, supuestamente, leyó 400 hojas de un expediente para desestimar la causa”, dijo el diputado Centurión.

Indicó que el fiscal Cantero no es representante de la sociedad, por lo cual Emiliano Rolón debería depurarlo de las filas del Ministerio Público.

“Este señor no es representante de la sociedad, sino de los poderes del dinero y de los poderes fácticos. Como él, hay gente en la fiscalía que le hacen daño a la República. Es un mercantilista de resoluciones un engendro jurídico y es un peligro para la sociedad”, puntualizó Centurión.