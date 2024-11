JEM confirma a Diputados que ninguneó pedido de Ministro de Corte de investigar a Aldo Cantero

Hoy se dio a conocer la respuesta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) al pedido de informes aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en octubre pasado, donde solicitaron los antecedentes y actuaciones relacionadas el planteamiento de apertura de una investigación de oficio contra el fiscal Aldo Cantero, que planteó en sesión del 19 de marzo el ministro de la CSJ, Manuel Ramirez Candia, a raíz de que por esas fechas estalló el escándalo de los chats filtrados entre el agente fiscal y el abogado de HC, Pedro Ovelar. En la nota, se deja constancia que se ignoró el pedido y terminó en el “oparei”.

“Hay que ver qué es lo que hace la Cámara de Diputados con esta respuesta y que va a hacer el Jurado, porque en la próxima sesión el Dr. Ramírez (miembro de la Corte en el JEM) debería preguntar por lo menos qué fue lo que sucedió con este pedido informes, porque se está diciendo que su palabra no tiene valor, eso es básicamente lo que están diciendo, porque lo que él pidió, una vez cumplido, el plazo no se hizo”, afirmó la abogada Cecilia Pérez, representante legal del diputado Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana) uno de los procesados en base a la denuncia de Cartes.

Entre los documentos remitidos, el JEM se limita ha remitir el acta de la sesión del 19 de marzo, donde el ministro Ramírez Candia -secundado por el senador Mario Varela- había planteado la apertura de oficio de la investigación ante el escándalo de los audios filtrados, ante lo cual la presidenta del JEM, Alicia Pucheta (representante del Ejecutivo), ese día oficialmente tomó conocimiento, y en virtud al art. 18 de la Ley N.° 6814/2021, en un mes (el 18 de abril) se debía volver a analizar el pedido, pero nunca se hizo.

“Para el acta, el Jurado toma conocimiento el día de la fecha, los antecedentes ya solicitados por el Ministro Ramírez Candia y, de acuerdo al cómputo ya asentado por Secretaría Jurídica, solicitamos entonces dé acuerdo al plazo ya estipulado, si lo vuelve a repetir, el 18 de abril se cumplirá el plazo del presente año, entonces se verá la moción solicitada por el ministro Ramírez Candia”, dijo Puchetta en aquella sesión.

Sin embargo, trascurrido ese tiempo, ya no se volvió a tratar el tema, por lo que quedó en el “oparei”. Esto también está confirmado en la respuesta a la consulta puntual de Diputados solicitado al JEM “detallar la decisión adoptada respecto a la moción de enjuiciar de oficio al agente fiscal Aldo Cantero”.

Al respecto, el órgano extrapoder respondió que “hasta la fecha, no ha sido presentado el Dictamen pertinente ante el Pleno del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados con relación a la moción planteada, en atención a que, no se ha dado ingreso a nota y/o antecedente alguno por algún miembro ante la Secretaría Jurídica, razón por la cual esta Dirección General, no cuenta con antecedente alguno, que sirva de base para expedirse sobre la viabilidad o no de hacer uso de la facultad oficiosa”.

La abogada Pérez enfatizó que esto de ignorar nomás un pedido no ocurrió con otros casos, y citó uno reciente y mediático, como es el pedido de investigación a jueces y fiscales vinculados al operativo en el que murió el diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes.

“Yo quiero hacer una comparación con el caso de Lalo Gómez, donde se convocó una reunión extraordinaria al Jurado de Enjuiciamiento a pedido del diputado (Orlando) Arévalo (ANR, cartista), se hizo una reunión extraordinaria, a sabiendas de que el plazo no estaba cumplido”, y ahí si “se recordó el artículo 18 del de la Ley del Jurado, ni bien se cumplió el artículo 18, volvieron a reunirse para tratar este tema”.

Aldo Cantero, el “intocable”

La abogada y exministra de Justicia, Cecilia Pérez también enfatizó el grueso “blindaje” que aparentemente tiene el fiscal Aldo Cantero, que ya zafó primeramente de una investigación cuando se filtraron los audios del exsecretario del JEM, Raúl Fernández Lippmann, donde este en conversación con el abogado y exministro del Interior, Carmelo Caballero hablaban de una causa y decían que “Aldo (Cantero) canta 50″.

Ahora tampoco prosperó la investigación de las filtraciones de los chats con Pedro Ovelar y, finalmente, ahora también está investigado por presunta violencia intrafamiliar y el abandono de sus deberes parentales por su expareja Montserrat Dávalos. En torno a este último caso, Cantero incluso se terminó autoincriminación y contradiciendo gravemente sobre el supuesto hackeo de su celular.

“En este mismo momento, nosotros tenemos un nuevo elemento, en el que él (Cantero) reconoce públicamente haber utilizado los recursos del Ministerio Público por fuera de una denuncia formal, a los efectos de verificar si su teléfono fue o no hackeado”, dijo Pérez que, no obstante, consideró como más grave que, pese a demostrar públicamente carencia total de aptitud, Cantero siga en el cargo.

“Por lo visto, no importa lo que uno diga o uno haga desde un cargo público, y no importa de que uno demuestre su propia mediocridad públicamente tomándole el pelo a toda la comunidad jurídica y a la sociedad en general -a la cual él representa- y eso no tiene ninguna consecuencia, mientras que la Fiscalía insiste en acceder a la cuenta en X (Ex Twitter) y al celular del diputado Espínola, pese a que tiene fueros”.

Remarcó que “el problema del Paraguay es la falta de institucionalidad” y lamentó que “tenemos un presidente (Santiago Peña) que se pasa viajando, promocionando al Paraguay, pero este es un país, un Estado, que tiene una seguridad jurídica ausente”.