Senadores sugieren castración o cadena perpetua a violadores de niños antes que aumento de penas

Ayer, la Cámara de Senadores aceptó las modificaciones de la Cámara de Diputados y sancionó el proyecto de ley que aumenta a 30 años la pena de cárcel contra los abusadores de menores de edad. La norma, que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto, fue aprobada por 36 votos a favor y sólo dos votos en contra de los senadores liberales Ever Villalba y Lider Amarilla.

Por un lado, el aumento de las penas fue calificado como “populismo penal peligroso” y que antes que endurecer los castigos se debería concienciar para evitar llegar al delito con más educación, concientización y protección. Sin embargo, por otro lado, una mayoría se pronunció a favor de elevar las penas, aunque la versión del Senado planteaba una pena máxima de 28 años.

El senador Colym Soroka (ANR, Independiente) afirmó que revisar la Constitución Nacional no debería ser para impulsar ambiciones personales, en alusión a la reelección presidencial, sino para revisar temas importantes como el abuso sexual en niños. “Los que abusan de los niños no merecen salir nunca de la cárcel, pónganse en el lugar de los padres. Esta clase de personas se merecen la castración pública, porque la señal debe ser fuerte porque, si no, el que viene va a volver a hacer”, dijo.

Asimismo, señaló que el violador de menores se va a una escuela que se llama cárcel, “el bandido quiere entrar ahí porque es una escuela de los criminales, ahí se come y se duerme gratis, pero le querés hacer trabajar a ellos y es derecho humano ¿y los derechos humanos de la gente que espera colectivo? ¿y los derechos humanos de los jóvenes que salen de la facultad? ¿y el derecho humano de los niños?”, se preguntó, exhibiendo desconocimiento sobre el concepto al que se refería.

“Esto merece la castración pública y que ningún ser humano quiera tener siquiera la intención, sobre este caso hagamos. Yo no veo que en Estados Unidos digan algo porque tienen la pena de muerte, y nosotros tenemos que cuidar los derechos de los delincuentes, de los secuestradores y de los violadores. Vamos a copiar la ley de los yankees, este Parlamento merece dar una señal fuerte, porque salen de la escuela peor, y es mentira que esto tiene solución”, dijo

Asimismo, sugirió a sus colegas tener el valor y modificar la Constitución Nacional y dijo que con el aumento de la pena y tal vez los casos aumenten, “pero apuesto que si sos radical en dos o tres años no va a crecer las estadísticas. Con el aumento de las penas, estamos aumentando los años de hotelería. Rechazo el aumento de penas, pero debemos ser mas radicales, no imagino el dolor de los padres de familias que se les queda de por vida”, manifestó el parlamentario.

Por su parte, el senador Carlos Núñez Agüero (ANR, HC) dijo “que quien abusa de un niño o una niña merece, si es por mi, cadena perpetua porque no tiene perdón”, de esta manera, el legislador se mostró a favor del proyecto de ley que aumenta las penas contra abusadores de menores de edad.