Según Chase, reducir el horario laboral puede poner en riesgo las inversiones internacionales

El senador cartista Natalicio Chase descalificó la iniciativa parlamentaria presentada esta semana por su colega, el senador José Oviedo (Yo Creo), quien con la normativa pretende reducir el horario laboral en el sector privado de 48 horas semanales a 40 horas semanales. Afirma que con la normativa se ocasionará desventajas industriales e incluso poner en riesgo las inversiones internacionales.

La principal justificación del proyecto, según su proyectista es otorgar una mejor calidad de vida al trabajador y lograr una mayor productividad para las empresas del ámbito privado. Se plantea una aplicación gradual de las horas laborales en un periodo de cuatro años. La norma ya tuvo entrada en el Senado y fue girada a las comisión de Asuntos Constitucionales, Legislación, Justicia y Trabajo, Derechos Humanos, Salud Pública y Desarrollo Social.

Chase dijo que si bien el proyecto de ley no fue analizado en su bancada considera que “es inapropiado” y que el senador (José Oviedo), con el proyecto de ley, busca llamar la atención. “Está equivocado, no tiene análisis. No es tan sencillo bajar el horario laboral de la fuerza trabajadora del país, sin tener en cuenta todos los factores que son los que hacen a la vida industrial, por ejemplo, del Paraguay”, dijo.

Mencionó que el 98% de la mano obra que se utiliza en Paraguay son de las Mipymes y que, antes de plantear la reducción del horario laboral en el sector privado, debió consultar con todos los sectores para tomar una medida y señaló que su colega, con una “medida alegre”, busca figuración.

Chase pide ver el currículum de trabajador del senador Oviedo

Al ser consultado, sobre uno de los principales argumentos del senador Oviedo para reducir el horario laboral cual es lograr una mayor productividad del empleado, Chase desafió a su colega y dijo: “cuando me muestre su currículum de trabajador, en donde él tuvo esa experiencia voy a tomar en cuenta”, dijo.

El senador desmeritó el estudio de la Universidad de Harvard y de otros estudios internacionales que demuestran que reducir el horario laboral aumenta la productividad y la creatividad del empleado y dijo que los mismos deben adaptarse a la realidad, paraguaya, pero que primero hay que hacer esos estudios. “No pueden traerse estudios extranjeros, no aclimatado a nuestro país, acuérdense que Paraguay no tiene ocho horas de trabajo, como está previsto en la ley, porque siempre hay hora de almuerzo. Nosotros tenemos nuestras propias costumbres”, enfatizó.

El senador dijo que el proyecto de ley “es mediático, no quiero decir populista, pero busca un resultado mediático, no habló con la Feprinco, ni ninguna fuerza trabajadora del Paraguay; entonces no se pueden tomar medidas unilaterales. Él es un senador, representa a una pequeña porción de los paraguayos, pero esa medida le va a afectar al 100% los trabajadores paraguayos, entonces hay que tomarlo con cuidado, a veces las medidas que son irresponsables pueden hasta ocasionar desventajas industriales que pueden poner en riesgo, las inversiones internacionales en nuestro país, entonces no es tan fácil tomar una medida”, reiteró el parlamentario.

El senador Natalicio Chase es presidente de Jonica, empresa vinculada al sector de la construcción con más de 28 años de antigüedad en el mercado.