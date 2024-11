“Ya tienen 1 hora de almuerzo”: la respuesta a Pettengil del senador que impulsa reducción de horario laboral.

El senador colorado Luis Pettengill insistió en mostrarse en contra del proyecto de ley que reduce el horario laboral en el sector privado, que fue presentado por su colega José Oviedo (Yo Creo).

Inclusive, Pettengil rechazó que los trabajadores se vean afectados en su rendimiento con la carga actual de 8 horas diarias, pues dijo que no la cumplen en su totalidad porque ya tienen 1 hora para almorzar y, además, realizan sus labores bajo acondicionador de aire y otras “comodidades”.

“Escuché que el senador Pettengill dijo que tienen aire y una hora de descanso. Ponete en el lugar del tipo que hace asfalto a las 13:00, de uno que está en una fábrica con mucho esfuerzo físico, esos no tienen aire y no es que tienen una hora de almuerzo, trabajan 8 horas y se le suma una hora de descanso, están 9 horas en la empresa, no es así como dijo él”, respondió esta mañana el senador Oviedo a su colega, en la 780 AM.

Agregó que la postura de su colega colorado se da porque se trata de un empresario. “Se entiende su postura porque es empresario y la mayoría de ellos se están expresando en contra, pero a lo mejor no lo están analizando nomás profundamente o viendo los casos de éxito en otros países con economías parecidas a las nuestras”, declaró.

Reducción de carga horaria se impondrá

Oviedo señaló que aunque el proyecto no prospere, considera que la reducción de la carga horaria laboral se dará en algún momento en nuestro país, ya que —dijo— es una tendencia que se está imponiendo en el mundo.

Mencionó que, incluso, algunos de sus colegas están buscando extender el horario laboral. “Algunos colegas quieren alargar el horario, no se ponen en el lugar de los trabajadores, son empresarios”, refirió.

Mejora calidad de vida y aumenta ganancias

El senador opositor, así también, volvió a insistir en la reducción de la carga horaria laboral. Alegó que en el 70% de los países del mundo se trabaja 40 o menos horas semanales, incluyendo algunos de la región.

Resaltó que los países con mayor PIB per cápita trabajan 40 horas semanales o menos, que aquellos en desarrollo, como Paraguay.

“La recomendación es que trabajemos menos en Paraguay también para que los trabajadores tengan mejor calidad de vida y las empresas, más ganancias, porque los trabajadores que descansan mejor producen más”, destacó.

También resaltó que es una recomendación que realizó en 1962 la Organización Internacional de Trabajadores (OIT).