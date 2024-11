La reacción del ministro Baruja sobre el caso de su prima “planillera”

La presunta “planillera” Blanca Fernández Baruja —prima del ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja— fue filmada durante varios días atendiendo una despensa en Paraguarí, mientras tenía que cumplir funciones como funcionaria de la Cámara de Diputados.

Luego de que el caso tomara estado público, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, confirmó que ha aceptado la renuncia presentada por la presunta “planillera”.

El ministro del MUVH confirmó que se trata de su prima, pero resaltó que no tiene una vinculación política con ella y que, incluso, trabajaron en proyectos distintos dentro del Partido Colorado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Baruja dice que no tuvo injerencia en ingreso de su prima al Congreso

Baruja también descartó que haya tenido vinculación con el ingreso de su prima a la función pública o los cargos que la misma ocupó.

“Para mí no es una situación agradable porque, como ella mismo lo ratificó, yo no tuve participación en su ingreso a la función pública, no tengo participación en la función actual desempeñando ni en la forma”, declaró a la 1.330 AM.

Lea más: Prima de ministro Baruja renuncia a Cámara de Diputados tras ser grabada trabajando en su despensa

Le afecta escándalo de “planillerismo” de su prima

Reconoció, asimismo, que esto lo afecta en cierta medida por ser familiar de la presunta planillera.

“Yo estoy golpeado, así como se dice vulgarmente, gratuitamente porque no tengo casi vela en el entierro. Bueno, son las reglas del juego y lo comprendo. Espero que esto sirva como aclaración y que se tomen las acciones que se deben tomar conforme a las disposiciones legales”, declaró.

No obstante, descartó que esto pueda tirar por el suelo su figura como político, pues dijo que las responsabilidades son personales.