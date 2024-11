Con cuestionamientos, Senado presta acuerdos para 9 embajadores concurrentes

La comisión Relaciones Exteriores recomendó al pleno del Senado aprobar sin modificaciones los 9 pedidos de acuerdo constitucional para embajadores concurrentes. La senadora Yolanda Paredes (CN), cuestionó el tratamiento de los puntos y dijo que nuevamente el Senado entra en la etapa del vyroreí. Lamentó que se haya postergado una pensión para 30 mil discapacitados por la inoperancia y corrupción de los gobiernos.

Yolanda dijo que el Senado está en la “joda permanente” y criticó que no se pida la aprobación de todos los embajadores en un solo acto. “Seguimos en la joda, y no podemos seguir así. Me siento indignada por tener que venir cada miércoles a perder mi tiempo a designar embajadores que se pasan vagando por el mundo en cocteles en de bienvenida y de despedida, ¿que beneficios traen a la ciudadanía?”, se preguntó la legisladora.

El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Antonio Barrios, respondió a la senadora y le dijo que no pueden pedir en un solo acto porque cada embajador tiene que tener el beneplácito del país al cual va a ir y que eso no depende de la Cancillería paraguaya, ni del Gobierno paraguayo. “Escapa a nuestra posibilidad”, dijo el senador cartista.

Se aprobó así el acuerdo para la designación de Carolin Konther López, embajadora en los Emiratos Árabes Unidos, concurrente ante el Reino de Bahréin y ante el Reino de Arabia Saudita. Asimismo, la designación de Raúl Alberto Florentín Antola, embajador ante la Organización de los Estados Americanos, concurrente ante la Federación de San Cristobal y Nieves ante la República de Haití y ante la Mancomunidad de las Bahamas.

También el acuerdo para la designación de Enrique Miguel Franco Maciel, embajador del Reino de Bélgica concurrente ante el Reino de los Países Bajos y ante el Gran Ducado de Luxemburgo. Asimismo, a la designación Ramón Fernando Acosta Díaz, embajador en la República Federal de Alemania concurrente ante la República de Finlandia y ante la República de Lituania.

Se prestó el acuerdo constitucional a Justo Pastor Apodaca Paredes, embajador concurrente ante el Principado de Andorra. Asimismo, a Julio César Duarte Van Humbeck, embajador concurrente ante la República de El Salvador. Igualmente, la designación de José Rafael Agüero Ávila, embajador concurrente ante el Sultanato de Omán.

Se procedió a la designación de Romina Elisabeth Taboada Tonina, embajadora concurrente ante la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta y a Fleming Raúl Duarte Ramos, embajador concurrente ante Republica de Maldivas. Por último, el Senado prestó el acuerdo constitucional para la designación de María José Argaña Mateu, embajadora concurrente ante la República Helénica con sede en la República Italiana