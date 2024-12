“Echar a un representante de un país es una descortesía”, cuestiona senadora

El funcionario Xu Wei de la China continental ingresó a nuestro país con una visa especial solo para asistir a la Cumbre de la Unesco que se lleva a cabo en Paraguay, pero no acudió a esa cita y causó un revuelo diplomático al presentarse ayer en el Congreso Nacional a hacer lobby con varios parlamentarios. Incluso, en declaraciones a la prensa afirmó que Paraguay debía romper lazos con la República de China (Taiwán), si quería establecer vínculos oficiales con China Continental.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país intimó al funcionario chino Xu Wei a abandonar el país luego de informársele que fue anulada la visa de gentileza que le fue otorgada. Su gesto generó toda una tensión diplomática.

La senadora Lilian Samaniego (ANR, Independiente) dijo que Paraguay tiene un compromiso con la República de China (Taiwán) que data de 1957, “casi 70 años de consolidación de relacionamiento, pero eso de echarle a un representante de un país sea China continental o cualquier otro país está mal, es descortesía, eso no no corresponde”, repudió la parlamentaria colorada.

Samaniego afirmó que es un sistema que se quiere imponer, pero que eso “no es el sistema democrático que el Partido Colorado trajo al Paraguay. Entonces la Cancillería, en este caso que es la institución responsable de ejecutar la política exterior del país, esta descortesía no tendría que haber habido”, enfatizó.

Parlamentarios hacen sus visitas a China Continental, afirman

Reforzó su posición y dijo que no importa para qué fines vino (el representante chino), sea para la Unesco o no. “Todos saben que existen parlamentarios, gobernadores, intendentes que hacen sus visitas a China Continental. Tengo correligionarios míos y colegas de otros partidos que hacen asiduamente visitas a China Continental, nuestro país, nuestro gobierno, nuestro Partido Colorado tiene compromisos con Taiwán de larga data, de reconocimiento al aporte que como hermana nación nos ayudó para levantar nuestro país en distintas áreas: en lo social, con viviendas populares, en instituciones educativas, en distintas áreas en el tema de mujer, pero eso no conlleva a hacer este tipo de descortesía que no corresponde, no queda bien”, manifestó Samaniego.