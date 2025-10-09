Afines le insisten a Santiago Peña a que aclare caso de los “sobres del poder”

“Nos fuimos a saludarle al presidente de la República (Santiago Peña), estuvimos casi 30 diputados de las dos bancadas (Honor Colorado y la B) para sentirle al presidente, hablar, llevar nuestra solidaridad, nuestro compromiso y yo en lo particular le pedía para que hable”, relató el diputado Hugo Meza (ANR, B).
El legislador, que además es vicepresidente primero de Diputados (en ejercicio de la Presidencia por ausencia del cartista Raúl Latorre ), le señaló que “el silencio nunca es un buen compañero”, y que la respuesta que recibió es que el presidente “va a hablar”, pero no especificó en qué momento.
“El va a hablar, tiene mucho que contar, tiene su verdad, él habló de alguna manera mediante una herramienta de comunicación importante, que es un tuit (posteo en la red social X), habló a través de su abogado (Ricardo Preda), pero yo en lo particular creo que tiene toda la capacidad y la confianza –mía y de los compañeros– de que va a salir a hablar”, acotó el diputado.
Al insistírsele sobre cuál sería ese momento, ya que pasó casi un mes desde que estalló el escándalo y Peña hasta ahora ni siquiera negó la existencia de los “sobres del Poder”, Meza dijo que “se está tomando su tiempo y los recaudos”, porque es “un tema muy personal”.
Se le remarcó que desde el momento que se habla de montos de dinero sospechoso, el caso trasciende lo personal, y Meza insistió que el presidente responderá en su momento.
Ayer, Peña discurseo en Areguá, pero solamente para pintarse como víctima y sin atreverse siquiera a hacer alusión directa a los “sobres del poder”.