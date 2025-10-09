Afines le insisten a Santiago Peña a que aclare caso de los “sobres del poder”

El diputado aliado cartista Hugo Meza comentó que en la noche del pasado martes, en manada, los diputados afines fueron junto al presidente de la República, Santiago Peña, para ratificarle su “apoyo” y recomendarle que aclare las sospechas respecto a los “Sobres del Poder”, pero que este les respondió una vez más que hablaría en algún momento.