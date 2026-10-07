- 09:00 h: Acto de habilitación de mejoras edilicias del Centro Nacional de Prevenidos y entrega de vehículos para traslados penitenciarios, en el Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú), Asunción.
- 11:00 h: Reunión del Consejo Nacional Anticorrupción, en Mburuvicha Róga.
- 12:15 h: Reunión con Oscar Lovera, Ministro de Economía y Finanzas (MEF), en Mburuvicha Róga.
- 16:00 h: Reunión con Javier Giménez, Ministro Secretario General y Jefe del Gabinete Civil, en Mburuvicha Róga.
07 de octubre de 2026 a la - 07:11
Santiago Peña: su agenda oficial para el día 07 de octubre
El presidente de la República, Santiago Peña, desarrolla este 07 de octubre una agenda oficial en Asunción que abarca actividades en el ámbito penitenciario, una reunión del Consejo Nacional Anticorrupción y audiencias de trabajo con ministros del Poder Ejecutivo en la residencia presidencial.
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