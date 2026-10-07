Santiago Peña: su agenda oficial para el día 07 de octubre

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 07 de octubre

El presidente de la República, Santiago Peña, desarrolla este 07 de octubre una agenda oficial en Asunción que abarca actividades en el ámbito penitenciario, una reunión del Consejo Nacional Anticorrupción y audiencias de trabajo con ministros del Poder Ejecutivo en la residencia presidencial.