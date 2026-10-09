Santiago Peña: su agenda oficial para el día 9 de octubre

El presidente de la República, Santiago Peña, desarrolla este viernes 9 de octubre una agenda oficial que incluye la apertura del Día Nacional de la Competencia, una serie de audiencias con autoridades del Poder Ejecutivo y un representante del sector privado en Mburuvicha Róga, finalizando la jornada con una ceremonia religiosa en la Catedral Metropolitana de Asunción.

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