Política
09 de octubre de 2026 a la - 06:33

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 9 de octubre

Santiago Peña, con traje oscuro y sonrisa, habla frente a un micrófono en un evento formal con fondo claro.
Santiago Peña habla durante el lanzamiento de la Nueva Familia de Billetes en el Banco Central del Paraguay.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

El presidente de la República, Santiago Peña, desarrolla este viernes 9 de octubre una agenda oficial que incluye la apertura del Día Nacional de la Competencia, una serie de audiencias con autoridades del Poder Ejecutivo y un representante del sector privado en Mburuvicha Róga, finalizando la jornada con una ceremonia religiosa en la Catedral Metropolitana de Asunción.

Por ABC Color
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  • 09:00 h: acto inaugural del Día Nacional de la Competencia, en la Casa de la Integración de la CAF, Asunción.
  • 10:30 h: audiencia con Lauri Francisco Paludo, presidente del Grupo Pluma Agroavícola de Brasil, en Mburuvicha Róga.
  • 11:30 h: reunión con Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio, en Mburuvicha Róga.
  • 12:30 h: reunión con Javier Giménez, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, en Mburuvicha Róga.
  • 16:00 h: reunión con Roberto Moreno, ministro asesor jurídico, en Mburuvicha Róga.
  • 19:00 h: misa de consagración en honor a San Miguel Arcángel, en la Catedral Metropolitana de Asunción.
El Rector de la Basílica Santuario de San Miguel Arcángel, Ladislao Suchy, sostiene la espada de San Miguel Arcángel este jueves en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
El Rector de la Basílica Santuario de San Miguel Arcángel, Ladislao Suchy, sostiene la espada de San Miguel Arcángel este jueves en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.