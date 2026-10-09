- 09:00 h: acto inaugural del Día Nacional de la Competencia, en la Casa de la Integración de la CAF, Asunción.
- 10:30 h: audiencia con Lauri Francisco Paludo, presidente del Grupo Pluma Agroavícola de Brasil, en Mburuvicha Róga.
- 11:30 h: reunión con Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio, en Mburuvicha Róga.
- 12:30 h: reunión con Javier Giménez, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, en Mburuvicha Róga.
- 16:00 h: reunión con Roberto Moreno, ministro asesor jurídico, en Mburuvicha Róga.
- 19:00 h: misa de consagración en honor a San Miguel Arcángel, en la Catedral Metropolitana de Asunción.
09 de octubre de 2026 a la - 06:33
Santiago Peña: su agenda oficial para el día 9 de octubre
El presidente de la República, Santiago Peña, desarrolla este viernes 9 de octubre una agenda oficial que incluye la apertura del Día Nacional de la Competencia, una serie de audiencias con autoridades del Poder Ejecutivo y un representante del sector privado en Mburuvicha Róga, finalizando la jornada con una ceremonia religiosa en la Catedral Metropolitana de Asunción.
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