Pilar: habilitan centro de monitoreo del 911 con 30 cámaras por más de G. 16.000 millones

El nuevo centro de monitoreo habilitado en el duodécimo departamento está equipado con 30 cámaras de videovigilancia de alta resolución y tecnología para coordinar la atención de emergencias, según informó la Policía Nacional. El proyecto demandó más de G. 16.000 millones en el marco de una iniciativa que busca fortalecer la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta de la institución.

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La habilitación se realizó en el marco de los festejos por los 247 años de fundación de Pilar. En el acto estuvieron a el ministro del Interior, Enrique Riera; el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR); los viceministros Óscar Campuzano y Carlos Benítez; el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Juan Carlos Duarte, y el comandante de la Policía Nacional, comisario César Silguero.

El nuevo Departamento del Sistema de Emergencias Policiales 911 depende de la Dirección del Centro de Seguridad y Emergencias y dispone de 30 cámaras distribuidas en puntos estratégicos. De ese total, 20 son del tipo PTZ, que permiten girar, inclinarse y acercar las imágenes, mientras que las otras 10 son cámaras fijas tipo bullet.

El equipamiento permitirá observar distintos sectores de la ciudad y facilitar la coordinación de los procedimientos policiales ante hechos delictivos, accidentes y otras situaciones que requieran una intervención inmediata. No obstante, el alcance de los resultados dependerá de la cobertura efectiva de las cámaras, el funcionamiento permanente del sistema y la capacidad de respuesta de los agentes.

El equipamiento incluye un videowall compuesto por cuatro pantallas, servidores de alta disponibilidad, siete estaciones de trabajo, una central telefónica IP, software de videovigilancia y una consola de radio para las comunicaciones operativas.

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También cuenta con un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) de 10 kVA, protección contra descargas atmosféricas, cortafuegos informático (firewall), equipos de conexión de red y servicios de conectividad. El proyecto contempla, además, un mantenimiento integral durante 24 meses.

Según el comandante de la Policía Nacional, comisario César Silguero, para la puesta en funcionamiento, efectivos policiales recibieron capacitación para operar los equipos y utilizar las herramientas tecnológicas destinadas al monitoreo y la atención de emergencias.

La instalación fue impulsada mediante la coordinación del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, Conatel e Itaipú Binacional.