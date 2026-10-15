Santiago Peña: su agenda oficial para el día 16 de octubre

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 16 de octubre

El presidente de la República desarrollará este viernes una jornada oficial que incluye reuniones en Mburuvicha Róga y una gira de trabajo por el departamento de Cordillera para supervisar obras viales e infraestructuras educativas, además de inaugurar una unidad de salud familiar.