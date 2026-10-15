Política
15 de octubre de 2026 - 23:04

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 16 de octubre

Santiago Peña en traje oscuro y corbata clara, hablando en un podio con el escudo de la República del Paraguay de fondo.
El presidente de la República, Santiago Peña.

El presidente de la República desarrollará este viernes una jornada oficial que incluye reuniones en Mburuvicha Róga y una gira de trabajo por el departamento de Cordillera para supervisar obras viales e infraestructuras educativas, además de inaugurar una unidad de salud familiar.

Por ABC Color
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  • 08:15 — Audiencia con Ko Yazaki, Vicepresidente del Grupo Yazaki de Japón. El encuentro se llevará a cabo en Mburuvicha Róga.
  • 10:30 — Visita a la zona de obras y pavimentación del tramo Piribebuy - Caacupé, ubicada en la ciudad de Piribebuy, Departamento de Cordillera.
  • 11:30 — Recorrido por las obras en la Escuela Básica N° 259 “Limpia Concepción Pérez”, en la ciudad de Piribebuy, Departamento de Cordillera.
  • 12:30 — Inauguración oficial de la Unidad de Salud Familiar “Potrero Angelito”, situada en la ciudad de Itacurubí de la Cordillera, Departamento de Cordillera.
  • 13:30 — Visita a la Escuela Básica N° 393 “Feliciana Almada” y entrega de equipamientos, en la ciudad de Itacurubí de la Cordillera, Departamento de Cordillera.