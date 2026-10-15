- 08:15 — Audiencia con Ko Yazaki, Vicepresidente del Grupo Yazaki de Japón. El encuentro se llevará a cabo en Mburuvicha Róga.
- 10:30 — Visita a la zona de obras y pavimentación del tramo Piribebuy - Caacupé, ubicada en la ciudad de Piribebuy, Departamento de Cordillera.
- 11:30 — Recorrido por las obras en la Escuela Básica N° 259 “Limpia Concepción Pérez”, en la ciudad de Piribebuy, Departamento de Cordillera.
- 12:30 — Inauguración oficial de la Unidad de Salud Familiar “Potrero Angelito”, situada en la ciudad de Itacurubí de la Cordillera, Departamento de Cordillera.
- 13:30 — Visita a la Escuela Básica N° 393 “Feliciana Almada” y entrega de equipamientos, en la ciudad de Itacurubí de la Cordillera, Departamento de Cordillera.
15 de octubre de 2026 - 23:04
Santiago Peña: su agenda oficial para el día 16 de octubre
El presidente de la República desarrollará este viernes una jornada oficial que incluye reuniones en Mburuvicha Róga y una gira de trabajo por el departamento de Cordillera para supervisar obras viales e infraestructuras educativas, además de inaugurar una unidad de salud familiar.
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.