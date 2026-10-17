Ueno Bank pagó millones por Workshop a firma en la que Peña era accionista

Facturas por campañas de marketing para retención de clientes y servicios de Talento Workshop, emitidas por la proveedora Ueno Holding Saeca (Grupo Vázquez SAE), figuran en el cuadro adjunto al memorando del 29 de junio de 2026. El documento fue remitido por Carmen Marín, integrante del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), al superintendente de Bancos, Holger Insfrán. Estos comprobantes forman parte de los activos del fideicomiso de G. 2,5 billones (US$ 335 millones) que constituyó Ueno Bank para financiar su plan de absorción del desaparecido Visión Banco.

ANÁLISIS Y PARECER ASENTADOS EN ACTA DEL BCP

Carmen Marín dejó asentados sus análisis y observaciones en el acta de directorio del BCP del 19 de junio de 2026. Su postura cobra relevancia al tratarse de una entidad que administra más de G. 4,8 billones (US$ 850 millones) de fondos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS).

El directorio de la banca matriz se completa con Carlos Carvallo (actual presidente del BCP y extitular de la antigua Financiera Ueno), Liana Caballero Krause (confirmada en el cargo en agosto de 2026), Miguel Mora (designado en agosto de 2024 por Peña) y Marco Aurelio González (exprocurador general y designado como miembro del BCP en septiembre de 2025).

El detalle adjunto revela que, además de Ueno Holding Saeca (cuya facturación solo por Talento Workshop sería unos G. 30.000 millones), aparece como proveedor de Ueno Bank la firma Itti, también integrante del Grupo Vázquez SAE. Esta última proveyó servicios de “solución integral para sucursales digitales”, “transformación de sucursales”, “desarrollo de core”, “sistema SAP de gestión” y un “anticipo de licencia Bankitti”, entre otros rubros financiados con el fideicomiso de US$ 335 millones.

Desde el punto de vista técnico, un fideicomiso es un contrato legal y financiero mediante el cual una persona o empresa (fideicomitente) transfiere bienes, dinero o derechos a otra institución (fiduciaria) para su administración o inversión con un fin específico. Su característica principal es la creación de un patrimonio autónomo, que significa que los fondos quedan separados e independientes de los balances del fideicomitente y del fiduciario, lo que los resguarda de deudas o embargos externos.

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En la práctica, esta facilidad del BCP otorgó a Ueno Bank una disponibilidad autónoma de US$ 335 millones para su fusión, de modo que estos gastos no incidan de forma directa e inmediata en sus estados financieros.

La auditoría enviada a la Superintendencia tomó una muestra de comprobantes por G. 1,6 billones (equivalente al 66% del monto total del fideicomiso). De ese volumen evaluado, la entidad bancaria proveyó el 92% de la documentación.

SANTIAGO PEÑA, EL ACCIONISTA

Ueno Holding Saeca tenía como accionista al propio presidente de la República, Santiago Peña. Aunque en el informe no se detallan las fechas de expedición de las facturas, consta que el 27 de mayo de 2024 –un mes antes de aprobarse la fusión el 21 de junio de ese año– el BCP autorizó dos facilidades financieras: una por G. 2,5 billones (US$ 335 millones) y otra por G. 2,6 billones (US$ 356 millones). Ambas operaron como un respaldo acumulado de G. 5,1 billones (alrededor de US$ 691 millones).

En esas fechas clave, Santiago Peña mantenía su paquete accionario en Ueno Holding, firma que luego figura como proveedora de Ueno Bank. El mandatario decidió deshacerse de sus acciones en marzo de 2025, tras revelarse la rápida adjudicación de licitaciones y captación de fondos públicos (incluidos los del IPS) por parte del banco y sus socios comerciales apenas llegó al Poder.

El 31 de agosto de 2023, quince días después de asumir la presidencia, Peña había declarado acciones por G. 6.144 millones en Ueno Holding Saeca (ex-Credicentro)

Un nexo tras otro

El memorando de la directora del BCP emitido el 29 de junio de 2026 recomendó a la Superintendencia ejecutar un control exhaustivo sobre todos los activos del fideicomiso del plan de fusión de Visión Banco con Ueno Bank. Asimismo, solicitó verificar la cantidad de empresas vinculadas, directa o indirectamente, al banco beneficiado con las dos facilidades financieras.

Otros informes de la banca matriz evidenciaron la manera en que Ueno Bank traspasó empresas a empleados y exgerentes del Grupo Vázquez. Tras estas maniobras, firmas como Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA recibieron préstamos y sobregiros multimillonarios de Ueno Bank. Estas operaciones superaron los límites legales (fijados en el 20% del patrimonio efectivo del banco) y se otorgaron en condiciones preferenciales, sin un análisis riguroso ni parámetros prudenciales, según un documento de la Intendencia de Supervisión de Entidades Financieras Sistémicas (EFS) con fecha 8 de junio de 2026.

Por su parte, un memorando del 10 de julio de 2026, firmado por el gerente de Supervisión, Fernando Rivarola, expuso que las sociedades Aime SA Corredora de Seguros, Franede SA y Tuiu SA accedieron a créditos en “pauperrimas condiciones”. Este último informe, requerido por el Senado en setiembre pasado, detalló además la venta de cartera a la firma Vinanzas SA para subsanar el exceso de los topes legales.

De acuerdo con los balances de 2024, el accionista principal de Vinanzas SA era Ueno Holding Saeca, empresa que a partir de este año quedó absorbida por el Grupo Vázquez, presidido por Miguel Vázquez.