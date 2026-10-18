- 08:00: Participación en el acto por el aniversario del Programa Nacional de Cuidado Alternativo y Adopción “Familias de la Guarda”, que se llevará a cabo en el Instituto del Banco Central del Paraguay.
- 10:00: Reunión en el Palacio de Gobierno con Christopher Landau, Vicesecretario de Estado de los Estados Unidos.
- 11:30: Audiencia en Mburuvicha Róga con César Ramírez, Ministro Secretario Nacional de Deportes.
- 16:00: Encuentro en Mburuvicha Róga con Iván Duque Márquez, expresidente de la República de Colombia.
- 17:00: Reunión en Mburuvicha Róga con César Sosa, Presidente del Consejo de Gobernadores.
- 19:00: Asistencia a la Gran noche CAPACO 2026, en conmemoración del 59° aniversario de la institución y del Día de la Construcción, a realizarse en la sede de CAPACO, ubicada sobre la calle Miguel de Cervantes Saavedra en Asunción.
18 de octubre de 2026 - 19:35
Santiago Peña: su agenda oficial para el día 19 de octubre
El presidente de la República, Santiago Peña, desarrollará este lunes una agenda oficial que incluye compromisos institucionales, reuniones con autoridades internacionales y nacionales, además de la participación en eventos conmemorativos del sector de la construcción y social.
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