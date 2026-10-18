Política
18 de octubre de 2026 - 19:35

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 19 de octubre

El presidente Santiago Peña volvió a comprometerse con la modernización del Hospital Regional de Caacupé, un año y medio después de su primer anuncio.
El presidente Santiago Peña.Faustina Agüero

El presidente de la República, Santiago Peña, desarrollará este lunes una agenda oficial que incluye compromisos institucionales, reuniones con autoridades internacionales y nacionales, además de la participación en eventos conmemorativos del sector de la construcción y social.

Por ABC Color
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  • 08:00: Participación en el acto por el aniversario del Programa Nacional de Cuidado Alternativo y Adopción “Familias de la Guarda”, que se llevará a cabo en el Instituto del Banco Central del Paraguay.
  • 10:00: Reunión en el Palacio de Gobierno con Christopher Landau, Vicesecretario de Estado de los Estados Unidos.
  • 11:30: Audiencia en Mburuvicha Róga con César Ramírez, Ministro Secretario Nacional de Deportes.
  • 16:00: Encuentro en Mburuvicha Róga con Iván Duque Márquez, expresidente de la República de Colombia.
  • 17:00: Reunión en Mburuvicha Róga con César Sosa, Presidente del Consejo de Gobernadores.
  • 19:00: Asistencia a la Gran noche CAPACO 2026, en conmemoración del 59° aniversario de la institución y del Día de la Construcción, a realizarse en la sede de CAPACO, ubicada sobre la calle Miguel de Cervantes Saavedra en Asunción.