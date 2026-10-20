Santiago Peña: su agenda oficial para el día 20 de octubre.

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 20 de octubre.

El presidente de la República, Santiago Peña, desarrollará este martes una intensa jornada oficial que incluye la apertura de foros económicos y viales, la tradicional reunión del Consejo de Ministros en el Palacio de Gobierno y audiencias bilaterales en Mburuvicha Róga con miembros de su gabinete.