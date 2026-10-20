- 09:00: Apertura oficial del 6° Foro y Exposición de la Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA), a realizarse en el Teatro Lírico del Banco Central del Paraguay.
- 10:00: Ceremonia de apertura del Family Office Alliance Paraguay Symposium 2026, llevada a cabo en el Instituto del Banco Central del Paraguay.
- 11:00: Reunión del Consejo de Ministros del Poder Ejecutivo, convocada en el Palacio de Gobierno.
- 16:00: Audiencia con Rubén Ramírez, Ministro de Relaciones Exteriores, en Mburuvicha Róga.
- 17:15: Audiencia con Marco Riquelme, Ministro de Industria y Comercio (MIC), en Mburuvicha Róga.
20 de octubre de 2026 - 00:41
Santiago Peña: su agenda oficial para el día 20 de octubre.
El presidente de la República, Santiago Peña, desarrollará este martes una intensa jornada oficial que incluye la apertura de foros económicos y viales, la tradicional reunión del Consejo de Ministros en el Palacio de Gobierno y audiencias bilaterales en Mburuvicha Róga con miembros de su gabinete.
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