¡Qué letrado! Un libro sobre IA y Derecho

José María Caballero Galeano, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA), lanzó su libro Inteligencia Artificial y Derecho ¡Qué letrado!, que transmite reflexiones para un futuro jurídico. La presentación del texto, realizado en el auditorio de la UAA ante reconocidos letrados e invitados especiales, fue realizada por el ministro de la Corte Suprema de Justicia Dr. Víctor Ríos.