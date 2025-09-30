Sociales

¡Qué letrado! Un libro sobre IA y Derecho

José María Caballero Galeano, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA), lanzó su libro Inteligencia Artificial y Derecho ¡Qué letrado!, que transmite reflexiones para un futuro jurídico. La presentación del texto, realizado en el auditorio de la UAA ante reconocidos letrados e invitados especiales, fue realizada por el ministro de la Corte Suprema de Justicia Dr. Víctor Ríos.

Por ABC Color
30 de septiembre de 2025 - 01:00
Ever Villalba, José María Caballero, Víctor Ríos y Fanny Villalba.
El libro ¡Qué Letrado! Profundiza en el papel del Derecho en la era de la inteligencia artificial.
Hugo Giménez y Santiago Brizuela.
María Graciela López de Vielman, Liduvino Vielman y Gloria Aguayo.
Rosa Llano y Bárbara Sequeira.
César Da Rosa y Alejandro Evreinoff.
Rafael Caballero, Guillermo Delmás y Delio Vera Navarro.
Mirtha Rodríguez y Carolina Cáceres.
