Aether: nuevo referente de arquitectura en Paraguay

Civis SA llevó a cabo el lanzamiento de Aether, una torre de usos mixtos de 180 metros de altura que busca redefinir el skyline de la capital, siendo el tercer edificio más alto del país. El evento de presentación se desarrolló en Zulu Rooftop, donde directivos de la firma, inversionistas e invitados especiales pudieron conocer más del nuevo desarrollo inmobiliario de la empresa, el cual se destacará en el barrio Las Lomas de Asunción.