Sociales
07 de noviembre de 2025 - 01:00

Aether: nuevo referente de arquitectura en Paraguay

Lanz. Aether deCivis. World Trade Center. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 05-11-2025
Andrés Martí, gerente comercial de Civis; José Serratti, director jurídico; Kevin Bendlin, CEO de Civis, y Fernando Duarte, gerente de obras.SILVIO ROJAS

Civis SA llevó a cabo el lanzamiento de Aether, una torre de usos mixtos de 180 metros de altura que busca redefinir el skyline de la capital, siendo el tercer edificio más alto del país. El evento de presentación se desarrolló en Zulu Rooftop, donde directivos de la firma, inversionistas e invitados especiales pudieron conocer más del nuevo desarrollo inmobiliario de la empresa, el cual se destacará en el barrio Las Lomas de Asunción.

Por ABC Color
Lanz. Aether deCivis. World Trade Center. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 05-11-2025
Keiji Ogasawara, Jorge Planás, Fabio Roberto, Tanya Palacios y Federico Llamosas.
Lanz. Aether deCivis. World Trade Center. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 05-11-2025
Sannie y Luis López.
Lanz. Aether deCivis. World Trade Center. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 05-11-2025
Guillermo Santacruz y Juan Duarte.
Lanz. Aether deCivis. World Trade Center. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 05-11-2025
Sebastián Beaupied, Matthieu Bouthors y Tibi Jones.
Lanz. Aether deCivis. World Trade Center. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 05-11-2025
Christian Demetz, Verena Demetz y Peter Woergartner.
Lanz. Aether deCivis. World Trade Center. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 05-11-2025
Rocío Rolón, Noelia Jara y Fabiola Leguizamón.
Lanz. Aether deCivis. World Trade Center. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 05-11-2025
Matías Díaz, Fátima Fernández y Andrea Benítez.