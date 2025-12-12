Bancop celebra la adquisición de su propia y renovada Casa Matriz

Bancop festejó la adquisición de su Casa Matriz, ubicada en la Avda. Mariscal López, con la presencia de accionistas, colaboradores, aliados e invitados especiales. La compra del espacio representó una inversión de más de US$ 12 millones, que reafirma su crecimiento y compromiso con el país. Además, el lugar busca honrar la cultura y arte nacional, pues en dicho sitio vivió el multipremiado escritor paraguayo Augusto Roa Bastos.