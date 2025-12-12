Sociales
12 de diciembre de 2025 - 01:00

Bancop celebra la adquisición de su propia y renovada Casa Matriz

Dimas Ayala y Michael Harder.
Dimas Ayala y Michael Harder. Heber Carballo

Bancop festejó la adquisición de su Casa Matriz, ubicada en la Avda. Mariscal López, con la presencia de accionistas, colaboradores, aliados e invitados especiales. La compra del espacio representó una inversión de más de US$ 12 millones, que reafirma su crecimiento y compromiso con el país. Además, el lugar busca honrar la cultura y arte nacional, pues en dicho sitio vivió el multipremiado escritor paraguayo Augusto Roa Bastos.

Por ABC Color
Ana Martini y Mirta Roa.
Blanca Trigo y Andrea Peris.
Andreas Unger, Theodor Regier, Gustav Sawatzky y Alfred Barthel.
Alexandra Ozorio, Fernando Ferro y Serena Ortuzar.
René Becker, Gerardo Klassen, Ricardo Wollmeister y Theodor Pankhras.
Tania Barrios, Anahí Ullón, Mariana Sandoval y Gabriela Gómez.
Alveroni Doerksen, Harry Barthel y Arnold Ens.
María Elisa Echauri y Ferdinand Regehr.
