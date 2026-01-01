Grupo Karimbatá celebró cierre de año con una noche de logros y proyecciones

En el Grand Salón del Yacht y Golf Club Paraguayo, se llevó a cabo el festejo de fin de año del Grupo Karimbatá. La velada reunió a colaboradores, aliados e invitados especiales con el fin de repasar los principales hitos alcanzados por el holding durante el 2025, además de compartir la visión estratégica y los desafíos que se esperan para el próximo año.