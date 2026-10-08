Taiwán celebró su Día Nacional con una recepción diplomática

La Embajada de Taiwán en Paraguay conmemoró el 115º aniversario del Día Nacional de la República de China (Taiwán) con una tradicional recepción en Hotel Sheraton de Asunción. La celebración reunió a autoridades nacionales, representantes del Cuerpo Diplomático, mandos militares y miembros de la comunidad taiwanesa, en una velada que también destacó la cultura y gastronomía de Taiwán.

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