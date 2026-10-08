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08 de octubre de 2026 a la - 01:00

Taiwán celebró su Día Nacional con una recepción diplomática

Mujer con blusa dorada y falda negra, hombre con traje oscuro y hombre en traje azul con corbata roja posan sonrientes.
Liz Cardozo, Iván Lee, embajador de Taiwán en Paraguay, e Iván Ojeda. PEDRO GONZALEZ

La Embajada de Taiwán en Paraguay conmemoró el 115º aniversario del Día Nacional de la República de China (Taiwán) con una tradicional recepción en Hotel Sheraton de Asunción. La celebración reunió a autoridades nacionales, representantes del Cuerpo Diplomático, mandos militares y miembros de la comunidad taiwanesa, en una velada que también destacó la cultura y gastronomía de Taiwán.

Por ABC Color
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Mujer de cabello rizado y vestido negro, acompañada de tres personas más vestidas elegantemente, sonríen en un ambiente formal y luminoso.
Rocío Vallejo, Soledad Núñez, Eduardo Nakayama y Gilda Velázquez.
Tres hombres con trajes oscuros en ambiente formal, uno con bastón, posando con sonrisas en decoración floral.
Federico Franco junto con Osvaldo y Osvaldo Junior Osnaghi.
Cuatro personas conversan: hombre calvo en traje gris, mujer con blazer blanco, hombre con gafas en traje oscuro y hombre mayor en traje azul.
Hugo Pastore, Cristina Goralewski, Alfred Fast y José Berea.
Dos mujeres sonrientes, una con vestido rosa claro y otra con vestido verde oscuro, junto a un hombre en uniforme blanco en evento formal.
Liliana Lee, Andrea Aveiro y Guillermo Lin.
Cuatro personas sonrientes: hombre de boleto azul, mujer con traje a rayas, mujer en vestido floral y hombre con barba en traje gris.
Mathyas Chamorro, Salma Agüero, Mariana Saldívar y Jorge Duarte.
Cuatro asistentes sonriendo en ambiente formal; una mujer con traje claro, un hombre en traje oscuro, otra mujer con blusa floral, y un hombre con barba en camisa clara.
Gisella Llano, Eduardo Bado, Romina Da Re y Nicolás Campos.
Mujer con vestido negro brillante y hombre en traje gris sonríen en evento bien iluminado con fondo festivo.
Emi Báez y Rodrigo Calderón.
Tres hombres con trajes: uno en corbata negra, otro en camisa azul y saco gris, y uno más con corbata roja, sonrientes en un evento.
Gral. Jorge Ramírez, Enrique Duarte y Franco Shih.