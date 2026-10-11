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11 de octubre de 2026 a la - 01:00

Asunción Golf Club celebró un siglo de historia y tradición

Hombre de traje azul sonriente, mujer en vestido negro brilloso en el centro, y hombre en traje oscuro con corbata clara, en elegante evento.
Raúl Codas, Carolina Molinas de Fernández y Eduardo Gross Brown. SILVIO ROJAS FALCON

El Asunción Golf Club celebró sus 100 años con una emotiva velada que reunió a autoridades, socios, expresidentes, benefactores e invitados especiales. Durante la ceremonia, la institución homenajeó a destacados referentes del golf paraguayo, reconoció a quienes contribuyeron a su crecimiento y rindió tributo a un legado deportivo y social que unió a generaciones de familias.

Por ABC Color
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Cuatro personas vestidas de traje en el evento, dos hombres serios y una mujer con blusa blanca, rodeados de plantas decorativas.
Ricardo Corvalán, Pedro Arcondo, Mirian Mingo y Junior Napout Foster.
Francisco Gómez sonriente en traje oscuro, junto a otros hombres en un evento formal al aire libre rodeado de vegetación.
Daniel Vera, Carlos Bogado y Francisco Gómez.
Cinco asistentes en evento formal: hombres con trajes oscuros y mujeres de negro, todos sonriendo en un ambiente festivo.
Naoki Nagaoka, Marcelo, Keiko, Patricia y Naoyuki Toyotoshi.
Hombre con traje oscuro y camisa blanca junto a mujer en vestido negro, ambos sonrientes en un entorno elegante.
Alfredo y Clara Koo.
Iván Yueh-Jung Lee y Alida sonríen en un evento, luciendo trajes elegantes en un ambiente formal con luz suave.
Iván Lee, embajador de Taiwán, junto con Simón y Anita Chen acompañados por Marco Yu.
Tres mujeres en vestidos negros sonríen. Un ambiente iluminado con plantas decorativas alrededor.
Victoria De Doria, Carolina Doria y Adri Palumbo.
Tres hombres sonrientes en el evento, uno en chaqueta gris, otro en traje negro y el tercero en traje a rayas azul.
Yin Tsao, Carlos Echagüe y Fernando Fong-Kun Chen.
Hombre sonriente en traje gris junto a mujer con vestido negro en un evento formal, rodeados de un ambiente festivo.
Julio Castaños, embajador de República Dominicana, junto a su esposa Carolina de Castaños.
Cuatro mujeres en vestidos negros, sonriendo y conversando en un ambiente elegante durante el centenario del Asuncion Golf Club.
Clara Gical, Adriana Urdapilleta, Alejandra Pecarevich y Rosi de Ismachowiez.
Mujer con vestido negro y bolso dorado junto a hombre canoso en traje azul, ambos sonriendo en un ambiente elegante.
Erika Sosa y Raúl Fretes.
Hombres en trajes formales posan con sonrisas, destacando corbatas y un ambiente elegante, en la celebración del Asuncion Golf Club.
Juan Napout, Guido Corvalán y Juan Carlos Fortlage.