Asunción Golf Club celebró un siglo de historia y tradición

El Asunción Golf Club celebró sus 100 años con una emotiva velada que reunió a autoridades, socios, expresidentes, benefactores e invitados especiales. Durante la ceremonia, la institución homenajeó a destacados referentes del golf paraguayo, reconoció a quienes contribuyeron a su crecimiento y rindió tributo a un legado deportivo y social que unió a generaciones de familias.

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