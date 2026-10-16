AmCham Job Fair conectó talentos con empresas líderes

La tercera edición de AmCham Job Fair reunió a talentos y empresas nacionales y multinacionales en el Centro de Eventos del Paseo La Galería. Organizada por la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, la Fundación AmCham y la Embajada de Estados Unidos, con apoyo de ManpowerGroup, la jornada incluyó espacios de networking y un panel de expertos para promover oportunidades laborales y fortalecer el vínculo entre educación, talento e inversión.

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