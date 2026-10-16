Sociales
16 de octubre de 2026 - 01:00

AmCham Job Fair conectó talentos con empresas líderes

Ulises Cabral en traje negro, rodeado de cuatro panelistas, todos con diversas vestimentas y expresiones serenas en un fondo de logos.
Ulises Cabral, Matías Ordeix Quiñónez, César Cáceres Acuña, Héctor González Cabrera y Sonia Biedermann.Pedro Gonzalez

La tercera edición de AmCham Job Fair reunió a talentos y empresas nacionales y multinacionales en el Centro de Eventos del Paseo La Galería. Organizada por la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, la Fundación AmCham y la Embajada de Estados Unidos, con apoyo de ManpowerGroup, la jornada incluyó espacios de networking y un panel de expertos para promover oportunidades laborales y fortalecer el vínculo entre educación, talento e inversión.

Por ABC Color
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Estefanía Elicetche sonríe con traje verde, mientras Elías Saba viste camisa a cuadros y observa con expresión neutra.
Elías Saba, Estefanía Elicetche y Carson Villalba.
Tres hombres en ambiente interior: uno sonríe con camiseta negra, el del centro sostiene carpeta con expresión seria, el de la derecha viste abrigo negro.
Maximiliano Pedro, Elías Benítez y Alexis Acuña.
Tres mujeres sonrientes: una con blusa clara y jeans oscuros, otra en blusa oscura con botones y la última en camisa azul clara con gafas.
Jazmín Santacruz, María José Palacios y Nicole Peyrat.
Mujer con blusa azul y gafas sonríe junto a un hombre con camisa blanca con puntos, en ambiente de evento interior.
Rebeca Medina y David Maricevich.
Mujeres sonrientes, una en camisa blanca y abrigo negro, otra en camiseta blanca con logo 'Hayes', en ambiente profesional.
Vanessa Torres y Lucía Areco.
Dos mujeres sonrientes; una en blusa blanca y jeans, otra en camiseta gráfica y saco negro, posan en un salón decorado.
Aramí Amarilla y Cecilia Rivas.
Hombre de cabello rizado y barba con camisa azul sonríe junto a mujer castaña con abrigo claro, en ambiente de salón.
Juan Stumpfs y Stephanie Granada.
Cinco personas, tres mujeres y un hombre, sonríen en evento formal, luciendo camisetas con el logo 'SAP STATEALUMNI' en ambiente interior.
Sirley Ferreira, Melissa Insaurralde, Antonia Delvalle, Silvia Torres y Félix López.