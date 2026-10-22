Sociales
22 de octubre de 2026 - 01:00

AmCham rindió homenaje a Christopher Landau en una recepción

Elías Saba y Robert Alter en trajes oscuros, posando sonrientes junto a Christopher Landau en un entorno decorado con emblemas.
Elías Saba, presidente de AmCham; Christopher Landau, secretario adjunto de Estado de los Estados Unidos, y Robert Alter, encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay. Pedro Gonzalez

La Cámara de Comercio Paraguayo-Americana (AmCham) llevó a cabo un cóctel en honor a Christopher Landau, secretario adjunto de Estado de los Estados Unidos, quien vivió durante su infancia en Paraguay, en la década de los años 70, e incluso, durante cinco años, fue alumno del American School Of Asunción (ASA). La recepción, celebrada en el Hotel La Misión, reunió a representantes del ámbito diplomático y empresarial además de miembros de la comunidad educativa del ASA en una velada de relacionamiento institucional.

Por ABC Color
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Santiago Llano sonríe en traje oscuro y corbata verde, rodeado por dos hombres en vestimenta formal en un evento.
Juan Petersen, Neil Herrinton y Santiago Llano.
Diana Díaz de Espada con blusa negra, Teresa Rojas con gafas y blusa negra conversan en un ambiente elegante mientras un hombre sostiene una copa.
Diana Díaz de Espada, Sigfrido Gross Brown y María Teresa Pappalardo.
Raúl Valdez, con traje gris y corbata, junto a un hombre rubio en traje negro, durante un evento formal en el Hotel La Misión.
Gregory Ross y Raúl Valdez.
Tres personas en el evento, dos con trajes formales y corbatas, mostrando sonrisas y positividad en Hotel La Misión.
Joe Foltz, Caitlin Burton y Andrés Sole.
Dos hombres sonrientes, uno en traje oscuro y corbata clara, otro en traje negro y corbata oscura, posando en un evento formal.
Will Herter y Danielle Pratolongo.
Liz Cramer en vestido negro, junto a hombre calvo en traje claro, otra mujer con cabello recogido y hombre mayor con barba canosa en evento formal.
Maricel Ibáñez, Gustavo Saba, Liz Cramer y José Luis Salomón.
Rubén Ramírez Lezcano y Carlos Jorge Biedermann posan en traje en un evento formal, con ambiente moderno y bien iluminado.
Carlos Jorge Biedermann y el canciller Rubén Ramírez Lezcano.
Estefanía Elicetche en blusa negra y falda de rayas, sonríe junto a un hombre en traje gris y corbata roja en un ambiente formal.
John Tonelli y Estefanía Elicetche.