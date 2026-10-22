AmCham rindió homenaje a Christopher Landau en una recepción

La Cámara de Comercio Paraguayo-Americana (AmCham) llevó a cabo un cóctel en honor a Christopher Landau, secretario adjunto de Estado de los Estados Unidos, quien vivió durante su infancia en Paraguay, en la década de los años 70, e incluso, durante cinco años, fue alumno del American School Of Asunción (ASA). La recepción, celebrada en el Hotel La Misión, reunió a representantes del ámbito diplomático y empresarial además de miembros de la comunidad educativa del ASA en una velada de relacionamiento institucional.

Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.