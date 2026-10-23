Madre celebra seis años e impulsa el packaging sostenible

La empresa Madre, fundada por la empresaria María Nasta, celebró seis años de trayectoria como la primera industria de bioplásticos del Paraguay, con la ampliación de su portafolio de soluciones de packaging sostenible. El festejo por el aniversario de la empresa se llevó a cabo en su fábrica, ubicada en la avenida General Santos casi Artigas, con la presencia de los directivos de la marca, empresarios e invitados especiales.

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