Sociales
23 de octubre de 2026 - 01:00

Madre celebra seis años e impulsa el packaging sostenible

Mujer de pie con chaleco negro y pantalones, sonriente en ambiente decorado con luces y banderines.
María Nasta, fundadora de Madre. PEDRO GONZALEZ

La empresa Madre, fundada por la empresaria María Nasta, celebró seis años de trayectoria como la primera industria de bioplásticos del Paraguay, con la ampliación de su portafolio de soluciones de packaging sostenible. El festejo por el aniversario de la empresa se llevó a cabo en su fábrica, ubicada en la avenida General Santos casi Artigas, con la presencia de los directivos de la marca, empresarios e invitados especiales.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.
Hombres sonrientes, uno en camisa blanca y otro en camisa púrpura, abrazados en un entorno colorido con pancarta sobre conciencia.
Antonio Villa y Gustavo Arbo.
Daniel Nasta con gafas en un café, rodeado de tres mujeres sonriendo y una más participando, con copas de vino y una taza sobre la mesa.
Diala Demian, Adriana Villa, Stael Ruiz de Medina, Ana Bittar y Daniel Nasta.
Dos mujeres sonrientes, una con chaqueta negra y camiseta verde, y otra con blusa clara, en un ambiente de reunión social.
Johannie Unrau y Cornelia Sauter.
Hombre con camisa de cuadros y mujer en blusa verde y falda clara, sosteniendo un bolso, en un ambiente iluminado.
Carlos Monges y Mercedes Pacher.
Mujer con blusa de rayas rojas y blancas y hombre con gorra gris sonríen en un ambiente festivo con decoraciones de banderines.
Lorena Bittar y Rodrigo Nasta.
Jorge Daniel Duarte en chaqueta oscura sonríe junto a una mujer con abrigo decorado, en ambiente formal y neutral.
Magdalena Espínola y Jorge Duarte.
Hombre de barba rojiza con camisa blanca, hombre de cabello corto en camisa negra y mujer con blusa beige sonríen en un ambiente amigable.
Alfredo Duarte, Fabrizio Vega y Alejandra Vázquez.