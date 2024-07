Paraguay no gana ni en el anime: la Albirroja cae ante Japón en “Súper Campeones”

En el último capítulo de la nueva adaptación de Captain Tsubasa, conocida como “Súper Campeones” en Latinoamérica, la Albirroja se enfrentó a un Japón sediento de revancha tras su derrota en el pasado. El partido, que se presentaba favorable para los paraguayos, tuvo un desenlace inesperado con un empate agónico marcado por la brillante actuación de Oliver Atom, la estrella japonesa.

El encuentro comenzó con un Paraguay dominante que rápidamente se puso en ventaja por 3 a 0. La selección guaraní parecía tener el control del partido, pero la entrada de Oliver Atom en el segundo tiempo cambió el rumbo del encuentro.

La presencia del astro japonés en la cancha inyectó una dosis de confianza y garra al equipo nipón. Oliver, con su talento inigualable, lideró la remontada anotando dos goles espectaculares, uno de ellos una chilena digna de enmarcar.

El partido finalizó con un marcador de 3 a 3, un resultado que deja un sabor amargo a la selección paraguaya. Si bien la Albirroja luchó hasta el final, no pudo concretar la victoria que tanto buscaba.

Las redes sociales explotaron con memes y comparaciones

Tras el empate ficticio, los internautas no tardaron en relacionarlo con el desempeño actual de la Albirroja en la Copa América, donde cosechó resultados poco alentadores. Las críticas no se hicieron esperar, y muchos coincidieron en que Paraguay no gana ni en la ficción.