Reecuentro viral en la Sudamericana: protagonista revela si volvió o no con su exnovio

Una final de Copa Sudamericana puede generar historias, también más allá de un partido de fútbol. Y así lo fue en Paraguay. Una joven posteo en su cuenta de X, fotos suyas junto con un hombre en las gradas de La Nueva Olla, tras el juego entre Racing y Cruceiro.

Se trata de Agustina, que es hincha del club argentino e hizo viral la historia que tuvo en Paraguay, el sábado.

Agustina reveló detalles de estas fotos

En el populoso canal de Streaming de Argentina, Olga, el conductor Migue Granados se hizo eco en su programa “Soñé que volaba” de esta publicación.

“Ella (Agustina) es compañera nuestra”, dijo en medio de la emisión de este lunes. La llamó para que cuente detalles de esas fotos.

“Yo soy de Racing, me fui a Paraguay a ver la final y él también”, resaltó la protagonista. Reiteró que tuvieron una relación de siete años y terminaron bien.

“Yo estaba en la tribuna, y él estaba justo en una de arriba, y de repente empiezo a escuchar que chiflan insistentemente. Miró para arriba y estaba mi ex con todos sus amigos. Me empezó a gritar y me dijo que si la ganamos (por la copa), bajaba a saludarme”, sostuvo.

Luego explicó que bajó, hubo un cruce de miradas y me dijo bueno, vení. “Nos comimos la boca, nos dimos un besito”, comentó. Ella, se llegó a imaginar que su exnovio iba a estar en la cancha.

Confirmó que después del viral reencuentro hubo un intercambio de mensajes por WhatsApp. “Nos amamos, pero no estamos más como pareja”, enfatizó.

Otros datos sobre el origen de las fotos que les tomaron

Agustina, contó que en el momento de la charla que tuvieron, había dos o tres jóvenes que les empezaron a llamar. “Bajó una de las chicas, y nos dice: yo no sé en qué situación están ustedes, se las voy a dejar las fotos, hagan lo que quieran”, destacó.

Para los que quieran saber qué pasó después, según la hincha viral, su expareja se subió inmediatamente a su bus y volvió a Buenos Aires. Lo mismo hizo ella un par de horas después.

La historia de lo que pueda ocurrir o no luego de este reencuentro viral, será escrita por Agustina y su ex.