ChatGPT a cargo de las compras navideñas

Pero, entre abrir docenas de pestañas en el navegador, comparar especificaciones técnicas que en varias ocasiones son muy técnicas o leer cientos de reseñas contradictorias, ¿qué se puede hacer? La respuesta nuevamente está en la inteligencia artificial (IA), pero no solamente mediante un chat que da una respuesta en segundos o minutos. También, ahora, a un día de diciembre y la temporada navideña muy cerca, la idea de las compras incluso puede preocupar más.

“Una nueva herramienta promete convertir la tediosa investigación de productos en una conversación fluida y personalizada, justo a tiempo para las fiestas”, mencionan los especialistas.

Para no dar más vueltas al asunto, OpenAI (propietaria de ChatGPT) habilitó una nueva función llamada “asistente de compras” que ya se encuentra disponible y su objetivo es ir más allá de una simple consulta como la experiencia ya conocida con la plataforma. “Esta función transforma el descubrimiento de productos en una investigación profunda y a medida”, aseguran.

Lea más: Estudio del MIT: la IA ya amenaza el 11,7% de la fuerza laboral en EE.UU.

Más que un buscador, un asesor

En la práctica, la propuesta de ChatGPT puede ser considerada como muy específica, pero eso no deja de lado su potencia y posibilidad de ahorrar una considerable suma de tiempo porque con un simple pedido como “ayúdame a encontrar una notebook nueva y potente, apta para juegos, por menos de US$ 1.000 con una pantalla de más de 15 pulgadas” o “busca un vestido como este, pero largo y que cueste menos de US$ 25”, lo que encuentre este “asesor” va a sorprender a los usuarios mediante su proceso de análisis detallado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con otros servicios o el mismo chatbot, la diferencia clave radica en la interacción, porque el sistema no solo acerca enlaces u opciones de páginas con el artículo (incluyendo claramente a sitios paraguayos), sino también formula preguntas inteligentes y aclaratorias para entender tu presupuesto, para quién es el artículo y qué características valoras realmente.

También, si la función de “memoria” está activada, el asistente va a aprovechar tus conversaciones pasadas, como, por ejemplo, si recuerda que sos fan de los videojuegos, va a tener eso en cuenta en la sugerencia de la compra de una nueva computadora.

Lea más: El Instituto Cervantes “reimagina” el Quijote a través de la Inteligencia Artificial

¿Cómo funciona?

Al iniciar una consulta de compra, aparece una interfaz visual interactiva con preguntas referentes al pedido; por ejemplo, al consultar sobre perfumes, se preguntará sobre qué tipo de duración, estilo o presentación se busca para una experiencia mucho más específica.

El sistema también tiene opciones de “no me interesa” o “más similares” para refinar los resultados sobre la marcha y en cuestión de minutos, se va a recibir una guía de compra personalizada con estos puntos clave:

Los mejores productos seleccionados

Diferencias clave entre ellos

Ventajas y desventajas

Información actualizada de minoristas confiables

Esta funcionalidad brilla especialmente en categorías complejas y llenas de detalles, como electrónica, belleza, hogar y jardín, o deportes al aire libre, aseguran desde la empresa. Otro detalle no menor es que esta función trabaja con un modelo de ChatGPT entrenado específicamente con aprendizaje de refuerzo para tareas de compra y su objetivo es sintetizar información de alta calidad y citar fuentes fiables mientras se evitan sitios de spam.

De igual manera, como todo servicio de IA, sus propios creadores también recuerdan que no es un sistema infalible, ya que puede haber errores en precios o disponibilidad de un producto, por lo que (de vuelta, como todo servicio ofrecido por inteligencia artificial) siempre se recomienda verificar el dato final.

Finalmente, el asistente ya está disponible para todos los usuarios registrados y además de facilitar las compras en la temporada navideña, también ofrecerá un uso casi ilimitado durante las fiestas.