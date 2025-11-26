El Instituto Cervantes "reimagina" el Quijote a través de la Inteligencia Artificial

Es un párrafo que recuerda al comienzo de la obra original de Miguel de Cervantes.

La muestra, que se inaugura este jueves, es un proyecto del artista conceptual Solimán López y tiene como pieza principal una escultura interactiva con IA autogenerativa que fue entrenada con el texto original de la obra de Cervantes y una amplia bibliografía de autores contemporáneos con perspectiva de género, ecológica y filosófica, y que transforma la energía del viento en lenguaje.

En este proceso de "reimaginar" el Quijote, libro clave en la literatura en español, el público puede participar activamente.

Según Solimán López, se activa el aerogenerador con la interacción de la plumita, que está colgada en la obra: "Al soplar, los ventiladores del sistema interno de la pieza empiezan a recircular el aire, y esa energía inspira a la IA que está en la base de la escultura y genera un nuevo fragmento del Quijote".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ese fragmento se ve proyectado interiormente a través de un láser en el centro de la escultura, que viene a ser una esfera de aire, pero también en una pantalla.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La exposición, que estará abierta hasta el 8 de marzo en la sede del Instituto Cervantes, es, en palabras de su creador, "una instalación interactiva que convierte al público en catalizador del proceso creativo".

La muestra, según Solimán López, es una metáfora del aire: "Ese Don Quijote que se enfrenta a sus molinos de viento que para él son el reto a batir. ¿Cuál es nuestro reto a batir en la sociedad contemporánea?, hacer que estos sistemas complejos de información sean sostenibles", concluye.

El aire ha sido capturado simbólicamente en Campo de Criptana (Ciudad Real, centro de España), donde se supone que acontece la lucha de Don Quijote con los molinos de viento.

Con este proyecto, el Instituto Cervantes abre el ciclo expositivo 'Paisajes intangibles', comisariado por la experta en arte contemporáneo y cultura digital Roberta Bosco.

Bosco explicó que se trata de establecer un diálogo "entre el pasado y el presente, y también a través de Cervantes, quien tuvo una actitud muy avanzada en su época".

El objetivo de la exposición es cubrir los 400 años transcurridos desde la publicación del Quijote (su impresión fue en 1605), enfatizando los problemas actuales e invitando a la reflexión de la IA.

Este espacio expositivo se concibe como un laboratorio de arte, pensamiento, lengua y cultura digital, destinado a acoger proyectos que integran creación contemporánea, literatura y tecnología.

A lo largo de la exposición, la interacción de los visitantes dará lugar a cinco libros, que estarán a disposición del público para su lectura digital y para su descarga en la web del proyecto.

La muestra incluye un libro del artista, que alberga el Quijote 2.0 codificado en ADN sintético, una tecnología que permite conservar información durante milenios.

La exposición también cuenta con una entrevista generada por IA con Miguel de Cervantes. Este texto estará disponible en el catálogo de la muestra.

Asimismo, se puede ver el cortometraje 'Aeoliaxis de un viento', que narra el viaje de Solimán López para capturar el aire en tierras manchegas, donde se desarrolla la primera parte del Quijote, entre otras posibilidades que ofrece la exposición.