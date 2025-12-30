Ecuador entrega a Colombia a un hombre buscado por hurto que llegó desde España

El hombre, identificado como R. R. Robin Stid y conocido con el alias de 'Stid', tiene una orden de captura vigente en Colombia por el delito de hurto agravado, así como una alerta azul de Interpol.

Además, sería integrante del grupo criminal Los Corredores, "vinculado a delitos de intimidación y robo a ciudadanos", precisó Interior.

Funcionarios de la Subsecretaría de Migración, en coordinación con la Policía e Interpol, y el apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ejecutaron el proceso administrativo de inadmisión cuando el hombre pretendía ingresar al país por el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, de la capital.

La inadmisión se determinó porque consideraron que representaba una "amenaza o riesgo para la seguridad del Estado".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El hombre fue entregado a funcionarios de Migración Colombia en el puente internacional de Rumichaca, principal paso fronterizo entre ambos países y el único que está habilitado desde el pasado 24 de diciembre, cuando Ecuador decidió cerrar otros ingresos y salidas hacia Colombia por "razones de seguridad nacional".

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas del crimen organizado, que han sido denominadas como "terroristas", y a quienes el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años.