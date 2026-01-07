La Aduana finlandesa desembarga la carga del buque Fitburg sujeta a las sanciones rusas

La agencia aduanera finlandesa señaló en un comunicado que ha concluido la investigación preliminar sobre una presunta violación de las sanciones por parte de la tripulación del buque Fitburg, que transportaba acero ruso sujeto a las sanciones europeas desde San Petersburgo a Israel cuando fue abordado por la Policía y la Guardia Costera.

"Una vez concluida la investigación preliminar, la Aduana finlandesa pondrá fin a la detención administrativa de las mercancías, siempre que los productos de acero que componen la carga sean retirados de Finlandia", dijo la agencia en el comunicado.

Según Aduanas, el buque entró en aguas territoriales finlandesas a petición de las autoridades del país nórdico, por lo que no puede considerarse que la tripulación introdujera intencionalmente los productos de acero en el país, violando así la legislación sobre las sanciones.

El acero ruso es uno de los productos sujetos a las sanciones europeas contra Moscú a raíz de la guerra de Ucrania y no puede ser trasportado a ningún país de la Unión Europea (UE), aunque esta medida no incluye el transporte por mar a terceros países.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La agencia aduanera finlandesa se incautó de la carga del buque Fitburg el pasado 31 de diciembre de forma preventiva, poco después de que fuera escoltado por la Guardia Costera hasta aguas territoriales finlandesas para ser investigado por romper presuntamente un cable submarino de telecomunicaciones entre Finlandia y Estonia.

Actualmente un miembro de la tripulación se encuentra detenido y a otros tres se les ha impuesto la prohibición de salir del país nórdico, mientras las autoridades locales siguen investigando el incidente.

La tripulación del Fitburg está compuesta por catorce marinos de Azerbaiyán -país de origen del tripulante detenido-, Rusia, Georgia y Kazajistán.

Durante las investigaciones, las autoridades finlandesas hallaron en el fondo marino una marca de arrastre de decenas de kilómetros de largo producida presuntamente por el ancla del buque, que en el momento de ser abordado navegaba con el ancla sumergida.

"Hay motivo para sospechar que el ancla y la cadena del ancla del Fitburg fueron arrastradas antes de llegar al punto donde se produjeron los daños en el cable de Elisa (la teleoperadora propietaria del cable)", señaló la Policía en un comunicado el domingo pasado.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, Finlandia ha sufrido varios incidentes en los que resultaron dañadas infraestructuas submarinas críticas en extrañas circunstancias y que Helsinki atribuye a ataques híbridos orquestados por Moscú.