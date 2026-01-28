La coalición de Merz acuerda una agenda para proteger infraestructura crítica de Alemania

"Nos hemos puesto de acuerdo en una agenda para la resiliencia y la soberanía", dijo Merz, quien señaló además que "el ataque extremista de izquierdas a la red eléctrica de Berlín y otros ataques, grandes o pequeños, que tuvimos en los años anteriores" mostraron que "tenemos que proteger mejor nuestras infraestructuras".

Merz aludió así, en una rueda de prensa en Berlín, al reciente apagón que dejó a principios de año en Berlín a unas 50.000 personas sin electricidad por un ataque contra infraestructura eléctrica reivindicado por un grupo de extrema izquierda.

El canciller señaló que las autoridades germanas trabajarán en evaluar qué información, por ejemplo la ubicación de infraestructuras críticas, debe estar disponible al público.

Según Merz, en lo sucesivo tanto el Gobierno Federal como los Ejecutivos regionales tendrán que estudiar qué informaciones sobre infraestructuras críticas estarán disponibles.

La visión de la coalición de Gobierno es que "la protección va antes que el deseo de transparencia", indicó el jefe del Ejecutivo germano tras la primera reunión de este año de los máximos responsables de la coalición, integrada por la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD).

"Tenemos que alejarnos de una transparencia que va muy lejos y acercarnos más a la resiliencia", sostuvo Merz, que estuvo acompañado por el ministro de Hacienda, Lars Klingbeil, y la titular de Trabajo, Bärbel Bas, representantes del lado socialdemócrata de la coalición, mientras que por los conservadores intervinieron el propio canciller y el primer ministro bávaro, Markus Söder.

El apagón que afectó el suroeste de Berlín durante varios días a principios de año fue el mayor que se recuerda en la ciudad desde la Segunda Guerra Mundial y,como apuntó Merz, dejó a miles de personas sin luz, calefacción y agua, además de afectar a hospitales y negocios.

"Vimos cómo de vulnerable era nuestra sociedad", aseguró el canciller antes de presentar el acuerdo sobre la agenda para proteger las infraestructuras del país.