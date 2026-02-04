El Supremo de la India acusa a WhatsApp de "robar información privada" y amenaza con veto

"Esta es una forma sutil de robar información privada", señaló el presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, durante una audiencia el martes, según informó el medio indio especializado en asuntos judiciales Live Law.

La corte Suprema escuchaba las apelaciones presentadas por los abogados de Meta y WhatsApp, quienes impugnaban una sentencia de un tribunal de apelaciones que el año anterior multó a la empresa con 2.130 millones de rupias (25,4 millones de dólares) por su política de privacidad.

Por su parte, la Comisión de Competencia de la India (CCI) también presentó una apelación cruzada impugnando la orden del tribunal de apelaciones en la medida en que permitía a Meta y WhatsApp compartir datos de los usuarios con fines publicitarios, después de encontrar que no hubo abuso de dominio por parte de ellos.

"No puede jugar con el derecho a la privacidad de este país. Se está burlando del constitucionalismo", declaró el magistrado Kant durante la audiencia.

Desde la actualización de su política de privacidad en 2021, los usuarios de WhatsApp deben aceptar el uso compartido de datos con Meta para poder utilizar sus servicios.

Ante el argumento de los abogados de WhatsApp y Meta, quienes aseguraron que la plataforma ofrece capacidad de elección al usuario, el presidente del tribunal cuestionó la realidad de esa alternativa dado el "monopolio total" de la aplicación en el mercado.

"¿Cuál es la opción? (...) O aceptan la política de WhatsApp o compartimos los datos", replicó Kant, quien criticó que los términos de uso utilicen un lenguaje "tan ingeniosamente redactado que resulta incomprensible para el ciudadano común, como una mujer pobre que vende fruta en la calle o el personal doméstico".

El fallo de 2024 del CCI dijo que la política de WhatsApp daba a los usuarios la opción de aceptar los cambios o correr el riesgo de perder el acceso al servicio y no proporcionaba ninguna función de exclusión voluntaria.

Esta no sería la primera vez que un tribunal impone un veto a la compañía. El conflicto se remonta a noviembre de 2024, en el marco de una disputa con la Comisión de Competencia de la India (CCI), cuando el organismo multó a la empresa y prohibió a la plataforma compartir datos de usuarios con Meta y aplicaciones relacionadas durante cinco años.

El tribunal de apelaciones levantó posteriormente la restricción de intercambio de datos, pero mantuvo la multa monetaria, lo que ha llevado a ambas partes a recurrir a la Corte Suprema, que por el momento no ha emitido un veredicto final y continuará escuchando el caso la próxima semana.