Sheinbaum dice que está "cerca" de las familias tras hallar cadáver de minero secuestrado

"Lamentamos mucho lo ocurrido y estamos cerca de las familias para que no vuelva a ocurrir una situación así", señaló la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

El pasado viernes la Fiscalía General de la República (FGR) informó que localizó un cuerpo con "características similares a las de una de las personas reportadas como desaparecidas" en el caso de los mineros secuestrados.

Aunque la FGR no ha confirmado oficialmente la identidad del cadáver hallado, autoridades locales confirmaron que es el de José Ángel Hernández Vélez, uno de los diez trabajadores privados ilegalmente de su libertad el pasado 23 de enero.

Al respecto, Sheinbaum aseguró que fueron los primeros detenidos por este caso (cuatro personas en total) quienes "mencionaron" esta información y destacó que el Gabinete de Seguridad estuvo "atento" para localizar su paradero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se desconoce la ubicación de los restantes nueve mineros que llevan ya más de dos semanas desaparecidos.

"Se está investigando todo y en contacto con la minera, y desde el principio pedía a la Secretaría de Gobernación que junto con el gobierno del Estado estuvieran en contacto con las familias", añadió Sheinbaum.

La mandataria precisó que a pesar de que la empresa minera, Vizsla Silver, es canadiense, el gobierno de Canadá no ha hablado "directamente" con México de esta cuestión.

Los mineros habrían sido privados ilegalmente de su libertad por un comando armado, la mañana del viernes 23 de enero, de acuerdo al testimonio de familiares de los desaparecidos citados por medios locales.

Sinaloa, uno de los principales estados productores de minerales en el país, también enfrenta una persistente problemática de violencia e inseguridad vinculada al crimen organizado, lo que ha impactado tanto a comunidades locales como a sectores productivos, incluida la industria minera.