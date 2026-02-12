China atribuye caso Nexperia a una "interferencia administrativa indebida" de Países Bajos

El portavoz del Ministerio de Exteriores Lin Jian afirmó hoy en rueda de prensa que la parte neerlandesa debería "crear condiciones favorables" para que la compañía resuelva sus disputas internas "lo antes posible" y para "mantener la estabilidad y el funcionamiento fluido de la cadena global de suministro de semiconductores".

Añadió que China "seguirá apoyando a las empresas chinas para que salvaguarden sus derechos e intereses legítimos".

La reacción de Pekín se produce después de que la Sala de lo Mercantil del Tribunal de Apelación de Ámsterdam ordenara este miércoles investigar la política y la gestión interna de Nexperia, al considerar que existen "motivos fundados" para dudar de su administración, y mantuviera las medidas cautelares adoptadas en octubre, incluida la suspensión temporal del consejero delegado, Zhang Xuezheng.

El tribunal también decidió mantener a un administrador independiente al frente de la empresa mientras se desarrolla la investigación y transferir temporalmente los derechos de voto del accionista mayoritario, el grupo chino Wingtech, a un gestor designado por la Sala.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El caso se enmarca en un contexto de tensiones entre Pekín y La Haya en materia tecnológica y de seguridad económica, después de que el Ejecutivo neerlandés interviniera el pasado verano en la compañía alegando dudas sobre su gestión, lo que derivó en fricciones diplomáticas y alteraciones en el suministro de semiconductores.