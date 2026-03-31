Bruselas da luz verde a Telefónica y Liberty Global para comprar la red de fibra Netomnia

El Ejecutivo comunitario ha concluido que la transacción "no plantea problemas de competencia dado el impacto limitado" de la misma en los países que forman el Espacio Económico Europeo (EEE).

Los servicios europeos de Competencia han evaluado la operación siguiendo el procedimiento simplificado de control de fusiones, que se utiliza en los casos menos problemáticos.

Las firmas implicadas comunicaron a mediados de febrero de este año su acuerdo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la operación está valorada en unos 2.000 millones de libras (unos 2.300 millones de euros).

La compra se realizará a través de Nexfibre, una empresa conjunta de fibra formada por Telefónica, Liberty Global y también InfraVia Capital y que como resultado de la operación tendrá una red de fibra de aproximadamente ocho millones de hogares a finales de 2027.

Como parte de la operación, Virgin Media O2 adquirirá los clientes de Netomnia y las marcas YouFibre y Brsk; ampliará su acuerdo mayorista con Nexfibre y recibirá una contraprestación en efectivo por su compromiso mayorista.

Además, Virgin Media O2 obtendrá una participación accionarial del 30 % en la sociedad tenedora a través de la cual Telefónica Infra y Liberty Global mantienen actualmente su inversión en Nexfibre.

Con ello, Telefónica Infra, Liberty Global y VMO2 poseerán conjuntamente el 50 % de Nexfibre, e InfraVía poseerá el 50 % restante.

Esta operación se enmarca dentro del plan estratégico de Telefónica en el Reino Unido que incluye, entre otros objetivos, el desarrollo de una red financieramente sostenible y reforzada, la expansión de la fibra y la creación de valor a través de VMO2 y Nexfibre.