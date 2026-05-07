Policía de Ecuador detiene a un hombre que transportaba 235 kilogramos de marihuana

La operación se ejecutó en el municipio de Quinindé y, según la institución policial y el Ministerio del Interior, el detenido presentaba antecedentes por tráfico de droga y transportaba la mercancía en un vehículo tipo furgoneta.

Además, los agentes también incautaron un teléfono móvil y dinero en efectivo.

El operativo se ejecutó horas antes del inicio del toque de queda nocturno que se instaló en Ecuador desde el pasado domingo entre las 23:00 (4:00 GMT) y las 5:00 (10:00 GMT), en nueve provincias y cuatro municipios del país, incluida Esmeraldas.

La restricción, que perdurará hasta el 18 de mayo, también rige en Guayas, El Oro (fronteriza con Perú), Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Santa Elena, Pichincha (cuya capital es Quito) y Sucumbíos.

La medida responde al plan del Gobierno de Daniel Noboa de intensificar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.