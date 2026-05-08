Anthropic, cerca de superar a OpenAI y rozar el billón de dólares en valoración, según FT

La operación podría valorar a Anthropic en unos 900.000 millones de dólares antes de la entrada de nuevo capital y captar hasta 50.000 millones, de acuerdo con fuentes conocedoras del proceso citadas por el periódico británico. La ronda podría cerrarse en un plazo de dos meses.

La compañía, que fue valorada en 380.000 millones el pasado febrero, ha recibido el interés de inversores como Dragoneer Investment Group, General Catalyst y Lightspeed Venture Partners, en un contexto de fuerte crecimiento de sus ingresos.

Según las fuentes consultadas por el FT, la facturación anualizada de Anthropic está a punto de superar los 45.000 millones de dólares, frente a los 9.000 millones registrados al cierre del año pasado.

El director financiero de la compañía, Krishna Rao, mantiene conversaciones con potenciales inversores, aunque todavía no se han acordado los términos definitivos y no existe garantía de que la operación llegue a materializarse.

El periódico señala que varios inversores buscan reforzar posiciones en la empresa antes de una posible salida a bolsa que podría producirse a finales de este año.

Los actuales accionistas también habrían solicitado participar en la nueva ronda, pese a que Anthropic no ha iniciado formalmente el proceso.

La empresa pretende utilizar los fondos para ampliar de forma significativa su capacidad de computación, después de que las limitaciones de suministro hayan afectado en las últimas semanas a su capacidad para atender la demanda de clientes.

Financial Times añade que Anthropic ha cerrado recientemente acuerdos con SpaceX, Google, Broadcom y Amazon Web Services para asegurar capacidad informática a largo plazo, unos contratos que incrementarán sus costes en cientos de miles de millones de dólares en los próximos años.

La creciente demanda de sus productos Claude Code, orientado a desarrolladores, y Cowork, dirigido a usuarios menos técnicos, ha permitido a Anthropic ganar terreno frente a OpenAI, especialmente entre clientes empresariales.