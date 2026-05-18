Alemania planea dedicar 10.000 millones de euros hasta 2029 para protección civil

"El Ministerio Federal del Interior invertirá 10.000 millones de euros en protección civil hasta 2029, lo que incluye, entre otras cosas, la adquisición de 1.000 vehículos especiales" y un "amplio programa de obras", describió Kaminski en una rueda de prensa ordinaria en Berlín.

Esas inversiones, según informó este lunes el diario Bild, incluyen 110.000 camas plegables o iniciativas como la creación de un grupo de trabajo a nivel federal para actuar ante un gran número de heridos en 50 lugares del país, además del lanzamiento de una aplicación móvil para informar a los ciudadanos ante eventuales peligros.

Según Kaminski, estas medidas de refuerzo para la protección civil atienden a "las situaciones que estamos viviendo actualmente", ya sean "las amenazas híbridas" o las "procedentes de Rusia".

"Hay que tomar medidas al respecto, y eso es precisamente lo que se está abordando ahora", abundó.

Las medidas, que serán parte de un paquete que aún debe pasar por el consejo de ministros que lidera el canciller Friedrich Merz, podrán financiarse gracias a las modificaciones constitucionales aprobadas en el Parlamento alemán en marzo.

"La exención sectorial del límite de endeudamiento significa que determinados sectores quedan excluidos de dicho límite (de gasto), entre los que se incluyen los gastos del Estado destinados a la protección civil y la protección de la población", explicó el portavoz.

Los cambios en la Ley Fundamental de Alemania aprobados en marzo incluyen la exclusión del límite de endeudamiento para todo gasto militar que supere el 1 % del PIB, unos 43.000 millones de euros.

La reforma constitucional fue resultado del acuerdo logrado el bloque conservador, compuesto por la Unión Cristianodemócrata (CDU) y su hermana bávara Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), el Partido Socialdemócrata (SPD) de Alemania y Los Verdes, antes de que comenzara la actual legislatura.