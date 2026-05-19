México vivió en 2025 su "mayor mejora" en la paz desde hace trece años, según un estudio

En la presentación del 'Índice de Paz México 2026', que tuvo lugar este martes en Ciudad de México, el director ejecutivo del instituto para las Américas, Michael Collins, afirmó que la "idea central" del informe es que la paz ha mejorado por sexto año consecutivo en el país norteamericano gracias a la reducción generalizada de la violencia.

"Hemos visto una reducción considerable en homicidios en el país, una reducción del 22,7 %. Hubo 7.000 homicidios menos el año pasado que en el 2024", aseguró Collins.

A pesar de esa mejoría, el experto alertó que hay cifras que, en 2025, siguen siendo "muy altas" como el número de desaparecidos -35.000 de los cuales 12.000 siguen sin ser localizados-, por lo que instó a consolidar la paz en un "momento clave" a través de "muchísima más inversión" en materia de seguridad pública y de justicia.

Por su parte, Lucía Carmina Jasso, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), apuntó que la mejoría de la paz en un 5,1% es la "mayor de la historia" desde que el IEP realiza este índice, si bien advirtió que la situación de violencia se "deterioró" en 10 de las 32 entidades federativas del país.

En este sentido, el estudio destacó el aumento en el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado, la extorsión o el tráfico minorista de drogas.

Sobre la situación de los estados, el documento indicó que las tres regiones menos pacíficas son Colima (oeste), Sinaloa (oeste) y Guanajuato (centro), mientras que las que tienen un mayor índice de paz son Yucatán (este), Chiapas (sur) y Tlaxcala (centro).

También reflejó la "prevalencia" en la sociedad en el miedo a la violencia (75,6% de la población), lo que impacta en la "calidad de vida y también a largo plazo", lamentó la investigadora de la UNAM.

"El miedo a la violencia no solamente es a nivel personal, también se da en las empresas o en las ciudades. Hay literatura que habla de las ciudades asustadas, donde se invierte más en proteger que en otras cuestiones que podrían ser más importantes", dijo.

Jasso también remarcó que la violencia tiene un impacto económico directo en instituciones y familias, que cifró en cuatro millones de pesos (220.000 millones de dólares), cerca del 11 % del PIB del país norteamericano.

Ante estas conclusiones, la directora del Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia, Ana Laura Magaloni, comparó las estrategias de seguridad durante las últimas cuatro administraciones federales y concluyó que la del actual Gobierno, encabezado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, es la "mejor" al ser una estrategia "focalizada" en los responsables de la violencia y que descarta el "uso indiscriminado de la fuerza".