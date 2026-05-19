Ministra letona dice que drones ucranianos en espacio aéreo son incidentes y no amenaza

"Estos incidentes con drones, por supuesto, no constituyen una amenaza militar. Son incidentes que pasan con frecuencia. Es por la guerra rusa contra Ucrania y la autodefensa ucraniana. Entonces el dron es desviado al espacio aéreo letón a través de medios de guerra electrónica", dijo en una rueda de prensa con su homóloga canadiense Anita Anand.

"Es muy perturbador para los civiles. Es muy desagradable. Pero tenemos que ser muy claros: no es un ataque militar", afirmó la ministra.

Resaltó además la necesidad de identificar y, de ser necesario, de derribar los drones, tal y como ocurrió este mismo martes, en el que un caza de la OTAN abatió un dispositivo no tripulado ucraniano que penetró en el sur de Estonia, procedente de Rusia.

"Esto será un reto continuo, en vista de las largas fronteras que tenemos con Rusia y Bielorrusia", añadió Braže.

La ministra de Exteriores en funciones, cuyo Gobierno dimitió la semana pasada debido a la crisis política ocasionada por el impacto de dos drones ucranianos en una infraestructura energética, desmintió las alegaciones rusas de que Letonia y los otros países bálticos permiten a Kiev usar su espacio aéreo para lanzar ataques contra Rusia, a las que calificó de desinformación.

Anand, por su parte, salió al paso de las críticas de EE. UU. al gasto en defensa canadiense y subrayó que este año su país ha alcanzado el 2 % del PIB y va de camino a lograr el objetivo del 5 % en 2035.

Además, desde la base de la brigada multinacional de la OTAN dirigida por fuerzas canadienses cercana a Riga, Anand dijo que su país ha invertido ya más de 500 millones de dólares en la infraestructura de defensa de Letonia.

"Éstas son inversiones concretas en nuestra seguridad compartida", afirmó.

Varios drones ucranianos atacaron este martes objetivos en el noroeste de Rusia, donde tuvieron que cerrar temporalmente el aeropuerto de Pulkovo de San Petersburgo, así como el de Pskov, cerca de los países bálticos.

Tras varias alertas a lo largo del fin de semana, en la mañana de este martes las autoridades letonas volvieron a enviar mensajes de advertencia a los ciudadanos de los distritos orientales de Krāslava, Ludza, Rēzekne, Preiļi, Madona, Cēsis, Gulbene, Smiltene, y Valmiera, pidiéndoles que se quedaran en casa y cerraran puertas y ventas.

La alerta se levantó pasadas aproximadamente dos horas, aunque, ya por la tarde, la alerta se reactivó para Ludza y Balvi.

No obstante, según explicó a la televisión letona el portavoz de las fuerzas armadas Māris Tūtins, estas alertas solo quieren decir que los sensores de vigilancia aérea han detectado una posible amenaza en el espacio aéreo de Letonia, pero esto no implica que a lo largo de la jornada de hoy se haya confirmado la presencia de drones, ya que pueden darse falsas alarmas.