Ecuador incorpora una lancha donada por EE.UU. para fortalecer la lucha contra el crimen

La embarcación, antes denominada USCG Orcas, de la Guardia Costera de EE.UU., fue incorporada después de la ceremonia de cambio de bandera realizada en el Centro de Capacitación de Operaciones Portuarias de Baltimore, en el país norteamericano.

La donación se realizó en el marco del "trabajo conjunto que mantienen ambos Gobiernos en materia de seguridad y vigilancia marítima", señaló la Cancillería.

"Esta lancha guardacostas se sumará a los esfuerzos nacionales para reforzar la vigilancia marítima, la protección de los recursos naturales y la lucha contra las actividades ilícitas en el mar", agregó el ministerio.

En enero pasado, la Armada también sumó a su flota la lancha 'Isla Santa Rosa' LG-40, donada por Estados Unidos para intensificar el combate contra el narcotráfico, la pesca ilegal y otros delitos que se detecten en el océano Pacífico.

Estados Unidos se ha convertido en un socio clave para Ecuador en la "guerra" que el presidente Daniel Noboa declaró desde inicios de 2024 contra las bandas criminales, a las que catalogó de "terroristas" por ser las causantes de la peor crisis de violencia de la historia del país, lo que ha llevado a que figure a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.

En el marco de esa cooperación, ambos países iniciaron en marzo operaciones militares conjuntas en suelo ecuatoriano contra estas organizaciones y bombardearon un supuesto campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, uno de los grupos criminales disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, cerca de la frontera con Colombia.

La incorporación de esta nueva lancha fue anunciada el mismo día en que el presidente Noboa entregó a la Policía 223 nuevos vehículos para reforzar la seguridad en todo el país.