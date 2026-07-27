México detiene a líder vinculado a Los Chapitos, poderosa facción del Cartel de Sinaloa

"Ricardo Ozuna Tirado, de 49 años, es identificado como uno de los principales líderes y operador financiero de una célula delictiva de Los Chapitos, en el municipio de La Cruz de Elota, en Sinaloa", informaron fuentes federales a EFE.

Según informó el Gabinete de Seguridad en un comunicado, el líder criminal era un "objetivo prioritario" y fue detenido junto a otras cinco personas del mismo grupo delictivo en el costero y turístico municipio de Mazatlán, en un operativo en el que les incautaron armas de fuego, cargadores y cartuchos, así como diversas dosis de droga, divisas, equipos de telefonía y de cómputo o dos automóviles.

Tras labores de vigilancia, los agentes localizaron a los individuos en dos inmuebles que, presuntamente, utilizaban para la "comisión de delitos", por lo que procedieron a su detención.

En el operativo participaron efectivos de la Secretaría de la Marina (Semar) y de la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Fiscalía General de la República (FGR) o del Centro Nacional de Inteligencia.

Los Chapitos es una de las principales facciones del poderoso Cartel de Sinaloa, organización designada como terrorista por EE.UU el año pasado.

Actualmente el estado de Sinaloa, cuna del homónimo cartel, vive una guerra interna entre grupos rivales del crimen organizado, principalmente protagonizada por Los Chapitos y Los Mayos.

Este conflicto ha dejado al menos 3.000 asesinatos, miles de desplazados y desaparecidos, a pesar del amplio despliegue militar del Gobierno federal.

Según un informe publicado por la organización International Crisis Group (ICG) en junio, los episodios de violencia no se han disipado del todo, ya que ahora son más "puntuales" y se han trasladado a las zonas rurales de Sinaloa.

Hace meses, Washington provocó un terremoto político en ese estado al acusar formalmente al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de alto nivel de colaborar con Los Chapitos a cambio de sobornos y favores políticos.