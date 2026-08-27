México incauta 135 animales exóticos en dispositivo contra mercado ilegal hidrocarburos

En un comunicado, la dependencia precisó que los operativos, realizados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales, incluyeron cinco cateos en los municipios de Tampico y Altamira.

Las autoridades registraron cinco inmuebles, entre ellos un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y un rancho, además de detener a una persona cuya identidad no fue revelada.

En el rancho, los agentes localizaron 135 animales exóticos, entre ellos cinco tigres de Bengala, tres jaguares, un ligre -híbrido entre un león y una tigresa-, 21 monos araña, dos hienas, tres leones africanos, además de bisontes, tortugas sulcata, búfalos y un camello.

Según el comunicado conjunto, al menos 35 ejemplares pertenecen a especies en alguna categoría de riesgo conforme a la normativa ambiental mexicana.

Entre ellos figuran monos araña mexicanos, jaguares, un tigrillo, una guacamaya verde y bisontes americanos, catalogados en peligro de extinción, así como borregos cimarrones, una iguana verde y un perico azteca, sujetos a protección especial.

También fueron encontradas especies cuyo comercio internacional está regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), como los tigres de Bengala, un mandril, un lémur, los leones africanos y las tortugas sulcata.

Los ejemplares quedaron bajo responsabilidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que realizará su valoración y determinará las condiciones para su resguardo y manejo.

En los otros inmuebles, las autoridades incautaron aproximadamente 68.000 litros de diésel, además de varios vehículos.

También decomisaron bombas de presión, tanques reactores y de almacenamiento, una motobomba, mangueras y otros contenedores presuntamente utilizados para almacenar y manejar hidrocarburos de procedencia ilícita.

La persona detenida y los objetos incautados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica, mientras que los cinco inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.

México mantiene una ofensiva contra las redes dedicadas al robo, almacenamiento, distribución y comercialización ilegal de combustibles, práctica conocida en el país como 'huachicol', que en los últimos años ha derivado en operativos contra instalaciones clandestinas y redes empresariales vinculadas al tráfico de hidrocarburos.