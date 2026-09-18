Juez ordena prisión preventiva a catorce personas por delincuencia organizada en Ecuador

La investigación comenzó en enero de 2026 después de que un informe policial alertara sobre la existencia de una organización supuestamente dedicada a asesinatos, extorsiones, tráfico de drogas y almacenamiento y comercialización de armas en los municipios de Pasaje, Santa Rosa y Machala.

Según la Fiscalía, la agrupación actuaba bajo las órdenes de un líder que asignaba funciones a sus integrantes, quienes habrían extorsionado a comerciantes de Pasaje.

Durante los seguimientos, los investigadores también observaron presuntos intercambios de droga, detectaron el almacenamiento y transporte de armas e impidieron la ejecución de un asesinato que supuestamente preparaba la organización.

Nueve de los procesados fueron detenidos durante una operación ejecutada la víspera en la madrugada en Pasaje y Santa Rosa, mientras los otros cinco ya se encontraban recluidos en la cárcel de Machala.

En los allanamientos se incautaron marihuana, cocaína, motocicletas, un vehículo y teléfonos móviles.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esto, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior.